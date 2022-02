Il mese di febbraio porta con sé nuove incombenze nell’orto ma anche nel giardino. Il periodo che va dalla fine dell’inverno all’inizio della primavera è perfetto per procedere a diverse potature. Le piante più diffuse come limoni, ortensie e rose potranno essere potate proprio in questo periodo.

Prima di procedere, però, sarà bene cercare di capire a quale varietà appartengono le nostre piante. Infatti all’interno della macro categoria rose o ortensie ci sono diverse varietà che potrebbero richiedere tempistiche diverse.

Tuttavia, anche se ci occuperemo di queste piante non bisognerà dimenticarne altre che, da sempre, abbelliscono i nostri giardini. Infatti, a febbraio oltre a potare ortensie e rose curiamo anche la lagerstroemia.

Si tratta di una pianta molto diffusa e robusta che necessita di una potatura a fine inverno. Questa pianta può essere utilizzata in molti modi diversi, sia singolarmente che in gruppo. Molti decidono, infatti, di utilizzarla come una vera e propria siepe per proteggere il giardino da occhi indiscreti.

Si tratta di una pianta meravigliosa capace di riempire di colore tutti i giardini, compresi quelli piccoli di città. Non necessita per forza di una potatura, potrebbe farne a meno e la fioritura non ne risentirebbe particolarmente. Nel peggiore dei casi i fiori si presenterebbero più piccoli e meno appariscenti.

A febbraio oltre a potare ortensie e rose curiamo anche questa pianta che ci regalerà fiori pazzeschi in estate

La potatura della lagerstroemia può essere effettuata nel mese di febbraio per favorire la fioritura estiva.

Rispetto ad altre piante la lagerstroemia è molto semplice da potare. Per procedere si consiglia di utilizzare delle cesoie affilate e ben disinfettate.

I rami da accorciare saranno quelli, ancora spogli, dell’anno precedente su cui si svilupperanno dei nuovi germogli.

In questo modo, così, la nostra pianta riuscirà ad emettere nuovi fiori durante il periodo caldo.

Durante la potatura, poi, si potrà anche cercare di dare la forma desiderata alla pianta che, altrimenti, tenderà a svilupparsi in maniera disordinata.

Se non si vuole una pianta troppo alta, poi, potarla ogni anno sarà fondamentale.

Si consiglia di potare la pianta anche in presenza di parassiti come, ad esempio, gli afidi. Questi parassiti, infatti, durante il periodo estivo potrebbero provocare gravi danni alla pianta se non eliminati tempestivamente.

Quindi, in conclusione, nel caso della lagerstroemia sarà necessario potare i rami fioriti durante l’estate. Durante la potatura, inoltre, si potranno anche eliminare i rami spezzati o rovinati.