Assieme alla nostra Redazione cerchiamo quotidianamente delle ricette veloci e saporite. Come diceva quello: “il tempo è tiranno” e dobbiamo spesso fare i conti con la fretta. Abbiamo anche visto recentemente che lo stress quotidiano porterebbe a mangiare più schifezze. Non solo dolci e fritti ecco cosa ci farebbe ingrassare e ci tormenta per tutta la giornata. Col conseguente pericolo di aumentare di peso. Mettendoci di impegno nell’obiettivo di seguire una dieta equilibrata, ogni tanto può capitare di sgarrare. Soprattutto quando decidiamo di preparare una ricetta che accontenti anche i più piccoli. A dir poco strepitosa questa pasta pronta al volo e che farà impazzire bambini e golosi di casa. Vediamola assieme.

La pasta coi wurstel e il formaggio

Uno dei piatti preferiti dei nostri bimbi è sicuramente quello con wurstel e patatine fritte. Cercando però di non prepararlo costantemente, perché sarà anche gustoso, ma molto calorico e pieno di grassi. Per fare però contenti i nostri bimbi per una volta, ecco una ricetta diversa dal solito, ma assolutamente piacevole. Vediamo i pochi ingredienti da utilizzare:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

400 grammi di pasta a nostra scelta, lunga o corta;

una confezione di wurstel grandi, o 2 di quelli piccoli;

60 grammi di formaggio Emmental o similare;

parmigiano grattugiato;

burro;

sale;

prezzemolo.

A dir poco strepitosa questa pasta pronta al volo e che farà impazzire bambini e golosi di casa

Sicuramente una delle caratteristiche principali di questa ricetta è la velocità di preparazione:

mettiamo a bollire la pasta;

tagliamo a rondelle i wurstel, privandoli anche della pelle, se vogliamo alleggerirli;

prendiamo una padella e sciogliamo il burro, unendo subito dopo i wurstel, con una spolverata di prezzemolo;

facciamoli saltare fino a formare una bella crosticina e, poco prima di spegnere il gas, uniamo il formaggio Emmental tagliato a cubetti. Non deve assolutamente sciogliersi, ma semplicemente ammorbidirsi;

scoliamo la pasta, buttiamola nella padella e rigiriamola nel sugo;

versiamola in una zuppiera e spolveriamo di parmigiano.

Un pranzo dedicato a loro

Questa pasta non rappresenterà sicuramente il top per la linea, ma è senz’altro comoda se abbiamo anche a pranzo dei compagni o degli amici dei nostri figli. E se volessimo dedicare completamente alla loro felicità culinaria la giornata, ecco un’altra ricetta che suggeriamo ai nostri Lettoti. Facciamo contenti i nostri bambini e prepariamo loro i panzerotti con prosciutto e provola.

Approfondimento

Una ricetta fulminea e gustosa con gli spaghetti lampo