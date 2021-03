Tra pochi giorni ci ritroveremo attorno al tavolo per festeggiare la Pasqua. Anche quest’anno non festeggeremo in grande stile, anzi. Le misure restrittive sono ancora in vigore e, rispetto all’anno scorso, potremo al massimo invitare due dei parenti che non vivono con noi. Ancora una volta quindi, tutto il nostro impegno al fine di rendere speciale questa festività non potrà che essere dedicato al menu. Affidando così al cibo la capacità di consolarci e distrarci da questa situazione sempre più difficile.

Una ricetta facile e squisita

Oggi ci concentreremo sul dessert e, in particolare, su come portare in tavola dei dolcetti squisiti che possono essere sfruttati sia per un fine pasto che per un’ottima merenda, da gustare anche nei giorni seguenti. Si tratta a tutti gli effetti di una ricetta molto semplice ma che, nonostante ciò, si rivela veramente squisita. Infatti è del tutto sbagliato ritenere di basso livello una ricetta che presenta pochi passaggi. Non a caso quella che andiamo a presentare oggi ne è una riprova perfetta. Infatti sono a dir poco favolosi questi cupcake di Pasqua da presentare domenica a tutta la famiglia.

Il tocco finale

Oltre ai dolci della tradizione, come la colomba ad esempio, esistono molti altri dessert che possiamo preparare per questa occasione speciale. Oggi ne presentiamo uno facile da fare e che piacerà da morire ai nostri bambini. Vediamo dunque in che modo risulteranno a dir poco favolosi questi cupcake di pasqua da presentare domenica a tutta la famiglia. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono centoventi grammi di farina, trenta di cacao, trenta di burro e centoventi di zucchero. Poi ancora due uova, cento ml di latte e trenta grammi di lievito per dolci. Infine cinquecento ml di panna, cento grammi di zucchero a velo e, per finire, piccole uova di cioccolato da reperire in qualsiasi supermercato. Innanzitutto cominciamo prendendo un recipiente e inserendovi all’interno il cacao, il lievito, lo zucchero e la farina, per poi amalgamare il tutto per bene.

In un’altra ciotola uniamo invece il latte, il burro e le uova, e anche qui mescoliamo per qualche minuto. A questo punto uniamo i due composti fino a formarne uno singolo, che diventerà il nostro impasto da mettere negli stampini dei cupcake. Andiamo dunque ad infornare per venticinque minuti a centosettanta gradi. Dopodiché passiamo all’ultimo step. Prendiamo gli ultimi due ingredienti rimasti, ovvero panna e zucchero a velo, e montiamoli insieme fino a che il composto risulterà denso e spumoso. Usiamo dunque quest’ultimo per decorare i nostri cupcake a cui, per ultimo, aggiungeremo anche due o tre uova al cioccolato come decorazione finale. Ed ecco che saremo pronti per portare in tavola dei dolcetti squisiti. Ecco dunque perché sono a dir poco favolosi questi cupcake di Pasqua da presentare domenica a tutta la famiglia.