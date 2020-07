A cosa vai incontro se ti asciughi le mani con l’asciugamano elettrico? Quante volte nei bagni pubblici trovate l’asciugamano elettrico? È più igienico rispetto a quelli di carta? Il team di Proiezionidiborsa oggi vi svela questo arcano. Ormai sembrano essere ovunque, e sempre più aziende ne fanno uso. Sicuramente sono più eco-sostenibili poiché non utilizzi carta che è imballata nella plastica, ma i germi?

A cosa vai incontro se ti asciughi le mani con l’asciugamano elettrico?

Molti pensano che la diffusione dei batteri sia dovuta al fatto che tocchiamo gli oggetti, come ad esempio i rotoli di carta. In parte è assolutamente vero, ma l’arrivo dell’asciugamano elettrico con l’azionamento fotoelettrico non ci ha salvato dai batteri.

Se in un bagno potete scegliere cosa usare non usate l’asciugamano elettrico.

Le mani si asciugano più velocemente e potrete avere la sensazione di averle igienizzate per bene, ma in realtà non è così. Ma perché? L’asciugamano elettrico può aspirare i batteri dai servizi igienici per rimandarli in modo diretto sulle mani appena lavate. E in questo modo favorire la diffusione di temuti batteri. L’asciugamano elettrico disperde i germi dalle mani delle persone sulle superfici circostanti. E sporca le mani stesse dei batteri che circolano nei bagni e delle goccioline d’acqua diffuse dagli sciacquoni dei servizi igienici. Clicca qui per sapere quindi perché bisogna sempre chiudere la tavoletta del water.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

E sono anche poco efficienti

Per ottenere gli effetti benefici del lavaggio delle mani è necessario asciugarle completamente, poiché i germi si propagano più rapidamente sulle superfici bagnate. Gli asciugamani ad aria calda richiedono 30 secondi, mentre quelli a lama d’aria sono più rapidi. Tuttavia, poiché gli asciugamani elettrici richiedono più tempo di quelli di carta, spesso gli utenti se ne vanno con le mani bagnate. Gli asciugamani di carta offrono la possibilità di asciugarsi le mani più rapidamente. Inoltre l’attrito generato dall’asciugamano di carta aiuta a rimuovere più germi.