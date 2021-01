A cosa servono le bustine che si trovano nelle scatole delle scarpe e perché non bisogna buttarle? Prima di tutto, bisogna sapere che le bustine contengono gel di silice, che ha proprietà disidratanti e adsorbenti. Quindi, servono ad assorbire l’umidità e i cattivi odori. Hanno una loro utilità e pertanto è meglio non buttarle. Anche se rimosse dalle borse o dalle scatole delle scarpe possono essere riutilizzate con altri scopi. Ecco, quindi, perché sarebbe meglio non buttare le bustine di gel di silice.

Evitare il deteriorioramento della carta dei libri

Con il trascorrere del tempo, le pagine dei libri tendono ad ingiallirsi. Specialmente nelle case più umide. Per preservarle, è possibile usare le bustine di gel di silice, che non devono essere aperte. Inoltre, sono l’ideale anche per preservare documenti importanti e fotografie.

Scacciare il cattivo odore dalle scarpe

Quante volte capita di mettere le scarpe ad arieggiare perché puzzano? Utilizzando le bustine di gel di silice non ci sarà più bisogno di farlo. Infatti, basta metterle all’interno delle calzature per dire addio al cattivo odore. In generale, è un buon deodorante. Infatti, è utile metterle all’interno di un borsone per la palestra, di un marsupio, di una borsa o su un asciugamani.

Preservare l’argenteria e i gioielli

L’argenteria tende ad annerirsi e ad aver bisogno di manutenzione. Mettendo le bustine di silice le si preserva dall’annerimento. E quindi, si evita di doverla pulire troppo spesso. Con l’utilizzo delle bustine di gel di silice, invece, permette di preservare i gioielli dalle macchie e dal naturale processo di ossidazione.

Far durare più a lungo i trucchi

Specialmente in estate, alcuni trucchi tendono a sciogliersi. Mettendo delle bustine di silicio all’interno del borsellino in cui li si conserva, non si dovrà più temere questa eventualità. Cipria, rossetti e ombretti dureranno molto più del solito.

Quindi, ecco a cosa servono le bustine che si trovano nelle scatole delle scarpe e perché non bisogna buttarle. Per altre informazioni sul riciclo di oggetti per la casa, consultare Come fare dei bellissimi vasi da casa con il riciclo creativo.