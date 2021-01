L’espressione “chiodo” individua un capo d’abbigliamento che ha fatto la storia: il chiodo in pelle. Non a caso, esso cavalca le collezioni di moda di anno in anno, cambiando in colore, lunghezza o dettagli. Ma a cosa servono i bottoni sulle spalle del chiodo di pelle? La Redazione di ProiezionidiBorsa interviene per spiegarlo in questo articolo.

Perché l’espressione “chiodo”

La storia di questo capo d’abbigliamento inizia quasi un secolo fa e le sue origini rimandano al mondo dell’aviazione e a quello del motociclismo. Irving Schott, che lo pensò come capo di abbigliamento adatto ai motociclisti, decise di chiamarlo “Perfecto”. Tale nome ricordava la forma dei sigari a siluro.

Iconico su Marlon Brando ne “Il Selvaggio”, fino ad arrivare a John Travolta in “Grease”, questo capo è passato alla Storia.

Ma perché proprio chiodo? In realtà questo appellativo è esclusivamente italiano e non conosce lo stesso significato in altri Paesi. Il giubbotto di pelle prende il nome di chiodo perché lo stile metal ha voluto l’aggiunta di borchie e di chiodi a piramide.

Fibbie e bottoni sulle spalle

Ma a cosa servono i bottoni sulle spalle del chiodo di pelle? Le fibbie con bottoni richiudibili sulle spalle servono semplicemente a mantenere la tracolla della borsa. Chi utilizza frequentemente il chiodo di pelle saprà che mantenere la borsa sulla spalla è difficilissimo. Il tessuto scivoloso e la poca aderenza della tracolla della borsa sulla pelle ne determinano la caduta continua.

Per evitare questo fastidioso inconveniente basta bloccare la tracolla nella fibbia e richiudere il bottone. Proprio perché le origini del chiodo rimandano all’aviazione, sembrerebbe che gli aviatori usassero tale trucco per bloccare le borse in cui riponevano le munizioni. Oggi non portiamo con noi munizioni, ma tanti oggetti che semplificano la vita quotidiana, racchiusi nelle nostre borsette. E, per evitare che la tracolla cada continuamente, basterà bloccarla nella fibbia sulle spalle e chiudere il bottone.