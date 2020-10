Molte cucine lo hanno, e puntualmente voi lo utilizzate nel modo sbagliato: il cassetto sotto il forno. Per chi non se ne fosse mai accorto, sì esiste un cassetto. Tendenzialmente l’utilizzo che ne fate voi è quello di metterci dentro le padelle. Giustamente non sapete dove metterle, lo spazio che avete in casa è quello, e perché non sfruttare anche quel cassetto? Pensate che ci sono persone che mettono dentro il forno le padelle in più, utilizzandolo come se fosse un armadio. Ovviamente non tutti abbiamo delle cucine da 40 mq, quindi lo spazio va trovato. Ma ecco a cosa serve veramente il cassetto sotto il forno. No, non serve a tenere le padelle.

Il forno con il cassetto

Esiste di varie dimensioni, ovviamente in base anche alla dimensione del vostro forno. Se possedete un vecchio forno è raro che abbiate il cassetto, ma non impossibile. Per vecchio non si intende un forno di 5 anni fa. Potreste inoltre non avere il cassetto se la vostra cucina non ha lo spazio fisico per averlo. Infatti una cosa non esclude l’altra. Cioè si può avere il forno anche senza cassetto, e si può avere il cassetto anche senza forno. Perché sì è acquistabile separatamente.

Ma torniamo alla funzione dell’oggetto. Ecco a cosa serve veramente il cassetto sotto il forno. Non a tenere le padelle. Incredibile ma vero, il vano serve a mantenere caldi i cibi una volta cucinati. Ad esempio state facendo le patate al forno, ma siete seduti a tavola e state ancora mangiando il primo? Se lasci le patate fuori si freddano, se le metti nel forno si bruciano, quindi? E quindi le devi mettere nel vano sotto il forno, che le terrà al caldo senza bruciarle. Così quando le servirete a tavola non saranno fredde, ma buone, calde e non bruciate.

