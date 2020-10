Forse avrete visto anche voi qualche film o cartone animato in cui una signora si fa la maschera di bellezza. In questo caso, l’avrete vista sicuramente mettersi due fette di cetriolo sugli occhi.

Sembra che questo trucco sia universale e apprezzato da tutti. Ma perché è così diffuso? A cosa serve mettere i cetrioli sugli occhi?

Se anche voi vi siete lasciati tentare da un trucco beauty che sembra così semplice ed economico, non siete i soli. Moltissimi giurano sulle capacità dei cetrioli di fare miracoli per il benessere dei nostri occhi e della nostra pelle.

Ma che cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

Il cetriolo ha molti benefici

Innanzitutto, i cetrioli hanno un altissimo contenuto di acqua, e questo li rende ideali per idratare la pelle. Non solo, i cetrioli sono ricchi di sostanze nutritive e minerali, che hanno molti benefici per la nostra pelle. Contengono ad esempio vitamina E, efficace contro le rughe. Inoltre, l’acido ascorbico contenuto nei cetrioli, aiuta a combattere la ritenzione idrica. Se avete spesso gli occhi gonfi o le ‘borse sotto gli occhi’, il cetriolo potrebbe essere una panacea. Ecco a cosa serve mettere i cetrioli sugli occhi!

Non solo, i cetrioli aiutano anche contro la cellulite. Provateli non solo sugli occhi, ma anche sui punti del corpo più colpiti da questo disturbo, come cosce o glutei. Un altro uso di questo ortaggio è quello contro le scottature solari. Se avete dimenticato la crema solare a casa (Portatela sempre con voi! È l’unico anti-age che funziona) provate con del cetriolo. Avrete immediato sollievo.

Come incorporarlo nella nostra beauty routine

Scegliete un cetriolo se possibile biologico e non troppo maturo. Lavatelo bene, asciugatelo e mettetelo in frigo per un’oretta. Sarà bello fresco quando ve lo metterete sugli occhi.

Trascorso questo tempo, tagliatelo in fette non troppo spesse. Sdraiatevi, accendete della musica rilassante, e posizionate le fette di cetriolo sulle palpebre chiuse. Meglio ancora se associate a una maschera per il viso rigenerante.

Se non riuscite a far stare in equilibrio le fette di cetriolo sugli occhi, niente paura.

Potete anche tritarlo finemente e fare una pasta di cetriolo da appoggiare sugli occhi. Lasciate in posa per almeno 5 minuti. La vostra pelle vi ringrazierà!