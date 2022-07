Sono sempre di più i supermercati che offrono al cliente la possibilità di acquistare l’erba gatta. Spesso direttamente nel reparto ortofrutta ci sono questi vasetti con erba verde e filante. Tradizione vuole che l’erba gatta sia l’equivalente di un ottimo digestivo per noi umani. Il modo naturale che hanno i gatti per sistemare lo stomaco e depurare l’intestino. Curioso, come in alcune tradizioni popolari, l’erba gatta sarebbe usata anche come panacea naturale per l’uomo. Infusi e decotti di erba gatta per aiutare la digestione, ma anche come sedativo alternativo. Tornando però ai nostri gatti, andiamo a vedere anche come coltivarla, senza che si secchi e ingiallisca in poco tempo. Lasciando il nostro povero micio senza la sua erbetta preferita. E non spaventiamoci se il micio non beve l’acqua nella ciotola, andandone a capire il perché.

Serve anche a espellere il pelo ingerito

Il gatto è anche l’animale più pulito della casa, secondo molti studi scientifici che svelano altre curiosità sul felino più famoso del Mondo. Vederlo che fa le pulizie quotidiane sul proprio corpo è assolutamente normale. Il problema è che quasi tutti i mici, lavandosi con la lingua ingurgitano il proprio pelo. Ingerendo veri e propri pallettoni di pelo, che poi li fanno vomitare. Ecco, perché, poi di notte, sentiamo il micio che sforza i conati di vomito. E, l’erba gatta, oltre ad aiutarlo a digerire le pappe, servirebbe proprio a facilitare l’eventuale espulsione del pelo dallo stomaco.

A cosa serve l’erba gatta, come coltivarla e perché i gatti ne vanno ghiotti

Solitamente una piantina di erba gatta potrebbe durare poco meno di 1 mese. Dipende ovviamente tanto da quanto ne usa il micio e in quali condizioni la conserviamo. Ovvio, che se la lasciamo in giardino con queste giornate da 40 gradi, potrebbe durare solo qualche ora. Vero è che non parliamo di una pianta super costosa, ma sprecare di questi tempi non è il caso.

Per cercare quindi di conservarla il più a lungo possibile, ricordiamo di:

lasciarla alla luce, ma non diretta del sole, o in penombra;

mantenere la terra umida;

annaffiarla con frequenza;

cercare comunque di non tenere le radici troppo umide per non farla marcire.

Esistono controindicazioni?

A cosa serve l’erba gatta e come mantenerla, ricordando che non esisterebbero controindicazioni per un eventuale abuso di assunzione. Anche, per il semplice fatto che, come in tutte le cose, il gatto si saprebbe contenere, non andando incontro a pericoli di indigestione.

