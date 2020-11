Le video guide di PdB



Chissà quante volte, ospiti a casa dei nonni, e partecipando con la nonna all’arte della cucina, restavamo sorpresi nel vedere mettere un po’ di sale nell’impasto dei dolci. Avrebbero potuto vedere, come nei fumetti, il punto interrogativo sulla nostra testa. A cosa serve il famoso pizzico di sale che le nonne mettono nei dolci? Ecco la risposta che ci stupirà nell’articolo dei nostri Esperti.

Poco conosciuto

Questo piccolo e antico segreto, che ancora oggi fa la differenza soprattutto nelle torte e nelle crostate, non è comunque utilizzato e conosciuto da tutti. Per chi ama fare in casa anche i biscotti, è quell’ingrediente in più da non dimenticare mai.

Esaltatore di sapore

A cosa serve il famoso pizzico di sale che le donne mettono nei dolci? Ecco la risposta che ci stupirà, soprattutto perché incredibilmente semplice. Pochi granelli di sale servono infatti a esaltare il sapore dei nostri dolci. Per capire quanto sia importante questa tradizione, basta fare un salto nella storia, partendo dall’Impero di Roma fino alle lotte nel Medioevo e nel Rinascimento tra gli Stati italiani. Appropriarsi infatti delle saline dell’Adriatico, significava impadronirsi del potere della cucina, in periodi in cui non esistevano tutti gli ingredienti di oggi. Sia a livello di cucina che di conservazione degli alimenti.

A cosa serve il famoso pizzico di sale che le nonne mettono nei dolci? Ecco la risposta che ci stupirà. Colpo alle papille

Sembra quasi una battuta, ma il sale aumenta la sensibilità e la ricettività delle nostre papille gustative, pronte quindi ad apprezzare al 100% anche il sapore dei dolci. È incredibile, ma torte e crostate alla frutta, al cioccolato, alla crema alla vaniglia, avranno tutto un altro sapore con un pizzico di sale. Senza considerare che aumenterà l’elasticità e la morbidezza dei nostri impasti. Attenzione però che lievito e sale non vanno messi subito assieme, come rimandiamo nell’articolo dedicato. Se vogliamo che i due ingredienti non si aggrediscano e si annullino, prima mettiamo il lievito e impastiamo, poi aggiungiamo il sale, anche per ultimo. Senza paura che non faccia effetti, perché il sale ha un potere di sapidità degno di un’arma bianca.

