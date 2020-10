Tra gli alleati in cucina, per la preparazione dei dolci, spicca la fecola di patate. E ciò in quanto si tratta di un ottimo addensante nella preparazione delle creme. Ecco, allora, a cosa serve e tutto quello che si può fare con la fecola di patate.

Innanzitutto bisogna dire che è un amido ideale per l’alimentazione dei celiaci in quanto senza glutine. In alternativa alla farina di frumento, ed anche alle uova, la fecola di patate è in grado di assicurare leggerezza ai dolci. Che così possono essere così consumati pure da chi segue una dieta vegana.

Ecco a cosa serve e tutto quello che si può fare con la fecola di patate

Per esempio, con la fecola di patate si può preparare ed infornare la classica ciambella senza bisogno di uova. La base degli ingredienti, infatti, è rappresentata dalla farina 00, dallo zucchero e dal latte intero. Oltre all’aggiunta di lievito in polvere per dolci, olio di semi ed una scorza di limone.

La fecola di patate è ottima pure per la preparazione di biscotti per la prima colazione morbidi, leggeri ed anche dalla consistenza friabile. Privi di farina ma con burro, uova, zucchero e vaniglia.

Sempre restando ai dolci, la fecola di patate è uno degli ingredienti di base per la preparazione del pan di spagna. A cui vanno aggiunti ingredienti facili da trovare in dispensa. E cioè farina 00, zucchero, uova, un baccello di vaniglia ed un pizzico di sale fino.

Non solo dolci, ecco perché

Usata in prevalenza per i dolci, in realtà la fecola di patate è un ingrediente ideale pure per i primi piatti e per gli antipasti. Per esempio, per preparare in casa gnocchetti alla zucca e schiacciate di zucchine. Inoltre, pure nei secondi piatti, anche se in quantità moderate, si può utilizzare la fecola di patate cucinando sia carne che pesce. E si pensi alla preparazione di bocconcini di pollo oppure a quella di crocchette al salmone.