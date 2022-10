A cosa fa bene la cipolla e come si mangia a tavola cruda o cotta

Tra i prodotti della terra c’è una pianta bulbosa che produce frutti di colore bianco, giallo ed anche rosso. Si tratta, nello specifico, della cipolla che è fortemente aromatica, e che è praticamente presente nelle cucine di tutto il Mondo.

Sebbene in molti siano restii a mangiare la cipolla, per via dell’alito, in realtà i suoi benefici naturali per l’organismo sono indiscussi. In quanto si tratta di un cibo che, se assunto nelle giuste quantità, è in grado di attivare praticamente tutte le funzioni organiche. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono le proprietà benefiche. Ed anche come servirla a tavola cruda o cotta dalle ricette più semplici a quelle un po’ più elaborate.

A cosa fa bene la cipolla e quali sono le migliori ricette da preparare

Nel dettaglio, con un’azione benefica naturale, il bulbo per l’organismo esercita un’azione antinfettiva e pure antibatterica. Così come il consumo regolare di questa verdura, sempre naturalmente, fa bene allo stomaco, al sistema cardiovascolare e pure alla funzione renale.

Ecco, quindi, a cosa fa bene la cipolla che, in base ai gusti, si può mangiare cruda oppure cotta. Anche perché, per la preparazione delle ricette in cucina, ed in particolare di quelle salate, si tratta di un cibo che è davvero molto versatile.

Come mangiarle crude o cotte per sfruttare tutti i suoi benefici naturali

In particolare, quando è mangiata cruda, la cipolla è l’alimento di base per la preparazione delle insalate. Per esempio, per molti è non solo immancabile, ma anche irrinunciabile nell’insalata di pomodoro con l’origano e con un giro d’olio extravergine di oliva.

Per consumarle cotte, invece, le cipolle al forno sono per i più una vera e propria delizia. Così come la cipolla cotta è alla base del classico soffritto con le carote. E lo stesso dicasi per la cipolla che è alla base pure di zuppe, minestre ed anche frittate. Ovverosia, la frittata che rientra tra le infallibili ricette della nonna. In più, quando sono piccole, sono una tira l’altra quando sono sott’aceto. Da sole o insieme nella giardiniera.

Per chi di questa verdura è goloso, infine, non si può non citare pure la ricetta degli anelli. Ovverosia gli anelli di cipolla fritti in pastella, e precisamente immersi in olio di semi bollente. Per quella che è una preparazione alimentare tipica di Paesi come gli Stati Uniti ed il Canada.

