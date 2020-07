Guardandosi intorno, pare quasi di essere nel Dopoguerra. Poca gente in giro, niente locali aperti. Giornate in spiaggia e serate a giocare a carte. Ricordiamoci di come stavamo meglio quando stavamo peggio. La vita deve continuare ed oggi parliamo di costumi e bikini.

I costumi da bagno a vita alta, che simulano lo stile delle dive anni 50, sono la scelta giusta per chi non ha i fianchi della Ferragni o il seno di Bianca Balti. e per chi ha messo su un po’ di pancia a furia di pizza, gelato e spritz. Con questo modello le gambe sembrano più lunghe e affusolate e il decolleté si propone in primo piano. Insomma sta bene a tutte. Le varianti sono infinite, ma di sicuro è l’aria vintage quella che va per la maggiore. Il bikini a vita alta, modello a balconcino può essere sostituito dal monospalla, con o senza ruches. Vediamo quali sono alte versioni interessanti da sfoggiare a Ferragosto.

Le icone dello stile pin up

Le star sono ancora oggi icone di stile senza tempo, che fanno tendenza. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Sophia Loren erano perfette con il bikini a vita alta, che slancia la silhouette. La Bardot preferiva la stampa quadretto vichy con reggiseno a balconcino, oppure il modello bianco o rosa a fascia con ruches. Elizabeth Taylor amava i costumi in raso con scollatura a cuore. Sophia Loren indossava costumi bianchi che valorizzavano la sua pelle. Negli Anni Ottanta l’attrice Bo Derek portava costumi nude, con scollatura tonda, la cantante Grace Jones indossava costumi neri con scollatura centrale profondissima. A chi sta bene il costume a vita alta, sta bene anche il sandalino infradito stile Capri.

A chi sta bene il bikini a vita alta

Le stampe di foglie tropicali sono di grande tendenza sui bikini di quest’anno, anche su quelli a vita alta. Ma stanno bene alle super magre. Attenzione a non esagerare. Si può osare con palme, pietre preziose e lavorazioni speciali (Dolce & Gabbana, Beachside). In tessuto lucido o maculato. I costumi più chic sono quelli hw che riprendono la vecchia carta da parati con disegni di pagode, cineserie: tratti sottil e il color seppia o color vino su bianco o avorio. Chi ha qualche chilo di troppo dovrebbe preferire la tinta unita. Si può scegliere il doppio colore, che funziona per valorizzare l’abbronzatura. Per, esempio due tinte opposte o un bikini bicolore verde e rosa, con lo slip a vita alta. Il doppio colore funziona per valorizzare l’abbronzatura ed è un’ottima alternativa alle stampe.