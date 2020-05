Con le ultime novità introdotte relativamente alla Legge 104/92, le persone disabili hanno diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’automobile. Si tratta di incentivi fiscali pensati nello specifico per chi versa in una condizione di disabilità ed intende comprare un nuovo mezzo di trasporto. Vediamo di seguito come funzionano e quale tipo di vantaggio economico offrono. A chi spettano gli sconti per l’acquisto dell’automobile nel 2020?

Chi sono i destinatari delle agevolazioni fiscali

Coloro che versano in condizione di disabilità ed hanno ottenuto il riconoscimento della legge 104, possono avvantaggiarsi delle agevolazioni per l’acquisto auto previste dallo Stato. Tale tipo di beneficio fiscale viene solitamente esteso anche ai familiari che si prendono cura della persona con disabilità, ossia i più noti caregivers.

Come molti sapranno, chi versa in una condizione di disabilità ha necessariamente bisogno di particolari mezzi di trasporto. Immaginiamo, ad esempio, una persona che viaggi in carrozzina. Quest’ultima, ha bisogno di un mezzo di trasporto che gli permetta un facile accesso nell’abitacolo ed anche un particolare sistema di guida. Affinché la persona disabile possa utilizzare questi mezzi, lo Stato prevede una particolare agevolazione fiscale sull’acquisto dell’automezzo. Inoltre, alla persona con disabilità è concesso anche il parcheggio auto riservato come indicato qui.

Auto ibride ed elettriche rientrano tra le agevolazioni

Per l’anno 2020, i beneficiari della Legge 104 avranno a disposizione uno sconto come detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta e il tasso di Iva agevolato al 4% anziché al 22%. Sebbene l’agevolazione di per sé non fosse una nuova introduzione, a partire da quest’anno, però, tale beneficio sarà estensibile anche per: acquisto di auto ibride o di auto elettriche. Ecco a chi spettano gli sconti per l’acquisto dell’automobile nel 2020 secondo quanto prevede il D.L. 124/2019.

Cosa presentare alla concessionaria per ottenere gli sconti previsti

Al fine di ottenere l’Iva agevolata, l’acquirente deve presentare la seguente documentazione alla concessionaria:

certificato attestante la propria condizione di disabilità; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che, durante il quadriennio precedente la data d’acquisto, non ha effettuato altro acquisto analogo agevolato.

È importante sottolineare che il limite di spesa previsto corrisponde a 18.075,99 euro.