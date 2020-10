Non è da poco vedersi riconoscere ben 24 mesi di contribuzione senza dover sborsare denaro. Con l’aiuto del team di Redazione capiremo come ottenere l’esonero contributivo e, soprattutto, a chi spettano 2 anni di contributi INPS gratis. Il bonus contributivo raggiunge i lavoratori più giovani che hanno un’età non superiore ai 40 anni. Non possono beneficiare dell’esonero dalla contribuzione coloro che già godono di altre agevolazioni assicurative. L’esclusione vale anche per il contributo di maternità e per gli agricoltori diretti che devono versare il contributo INAIL.

Il vantaggio di ottenere un esonero al 100% dal versamento della contribuzione risalta maggiormente se si considerano i costi dell’assicurazione obbligatoria. Al Lettore desideroso di farsi un’idea di ciò, consigliamo la lettura dell’articolo “Quanto costa pagare un anno di contributi volontari?”. Non sono pochi i lavoratori che devono necessariamente incrementare l’anzianità contributiva o rimediare a periodi in cui manca la copertura assicurativa. E considerando le spese che si devono sostenere per integrare il montante di contribuzione conviene capire a chi spettano 2 anni di contributi INPS gratis. Per reperire maggiori informazioni bisogna consultare le disposizioni della Legge n. 160/2019 all’articolo 1.

A chi spettano 2 anni di contributi INPS gratis?

Possono chiedere 2 anni di esonero contributivo gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti in possesso dell’iscrizione alla previdenza agricola. Conviene comunque precisare che il beneficio raggiungerà chi effettua tale iscrizione nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Oltre all’iscrizione alla previdenza agricola, i potenziali beneficiari dell’agevolazione INPS devono possedere uno specifico requisito anagrafico al momento della richiesta. Può infatti godere dell’accredito contributivo a titolo gratuito l’imprenditore o il coltivatore di età inferiore ai 40 anni.

L’accredito di 2 anni di contribuzione vale per i primi 24 mesi di attività lavorativa e di conseguente iscrizione alla previdenza agricola. Il requisito anagrafico dei 40 anni si calcola a partire dal momento in cui prende avvio l’attività professionale in campo agricolo.