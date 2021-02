Se stiamo progettando la nostra cucina o se vogliamo semplicemente renderla più moderna sicuramente ci staremo facendo una domanda: meglio gas o induzione? La risposta è più complicata di quel che può sembrare a prima vista. Infatti i fattori da tenere in considerazione sono molti e la scelta può cambiare a seconda delle nostre necessità. Quindi a chi e quando conviene mettere un piano cottura a induzione?

Il piano cottura a gas

In questo articolo abbiamo già analizzato i pro e i contro del piano cottura a gas e di quello a induzione. Partiamo analizzando a chi conviene il piano cottura a gas.

Il piano cottura a gas è senza dubbio il più conosciuto e il più usato nelle cucine italiane. Ha un prezzo di partenza più basso di quello a induzione e se abbiamo già delle pentole e delle padelle non dovremo cambiarle. Se quindi puntiamo a un risparmio immediato questo piano cottura fa al caso nostro.

Anche il nostro impianto elettrico è un elemento da tenere in considerazione. Infatti per evitare di far saltare la corrente può essere necessario aumentare la potenza e cambiare contratto con il fornitore di energia elettrica. Se vogliamo evitare questi cambi il piano gas è la soluzione ideale.

Solitamente questo piano cottura è anche preferibile per chi è in affitto.

A chi e quando conviene mettere un piano cottura a induzione?

L’induzione è però molto più sicura del gas e a lungo andare comporta un risparmio. Se abbiamo bambini per casa l’induzione è l’ideale: infatti anche appoggiando le mani non si bruceranno.

Se siamo persone pratiche e moderne l’induzione è adatta a noi. Infatti la pulizia risulta velocissima e semplice, mentre le linee moderne e minimali si adattano bene a cucine e case alla moda.

Infine, come già accennato, a lungo andare l’induzione fa risparmiare. Infatti l’efficienza è di gran lunga superiore: cucinando si spreca meno energia e si impiega molto meno tempo. Se quindi cuciniamo spesso o vogliamo sprecare meno energia dobbiamo assolutamente scegliere questo piano cottura.