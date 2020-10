Se si desidera una vita migliore e in salute, il succo di cipolla è la risposta. Infatti a chi beve succo di cipolla la vita è cambiata in poco tempo. La cipolla, tutti la conoscono, esistono varie tipologie, ma sempre quella è. Usatissima in cucina per fare i sughi, pochi sanno che fa benissimo al corpo umano. La cipolla infatti è piena di vitamine, minerali e fibre. Questo ortaggio, come l’aglio, ha delle proprietà antibatteriche e antimicrobiche.

Il succo di cipolla è un fido alleato quando si tratta di combattere raffreddore, tosse e altre malattie di stagione. Se preso la mattina, prima della colazione, funziona come depurativo e mantiene i reni attivi grazie all’azione dell’allicina. Il succo di cipolla per combattere i malanni di stagione e quello per depurare lo stomaco però saranno un po’ diversi. Perché quello per combattere raffreddore e tosse sarà con limone e altri alimenti. Poi bisogna lasciare in infusione il tutto per circa 2 ore e alla fine sarà pronto il vostro succo.

Contrastare la perdita di capelli

Un altro grande beneficio del succo di cipolla è che aiuta a contrastare la perdita dei capelli. Infatti è possibile fare una maschera con questo ortaggio prima di andare a dormire per rendere i capelli più forti e aiutare la ricrescita. Nella cipolla è presente lo zolfo che migliora la circolazione sanguigna della cute. Realizzare la maschera è molto semplice, perché basta avere delle cipolle, metterle in una centrifuga e poi massaggiare la cute con il succo per 30 minuti. Al termine, lavare bene i capelli e la maschera è fatta. Be’ quante cose che può fare il succo di cipolla e chi lo avrebbe mai detto.

