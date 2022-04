Accendere il forno, specialmente in questo periodo, potrebbe non essere la scelta più ragionevole dal punto di vista dei consumi. Infatti, per risparmiare il più possibile, bisognerebbe prediligere altre modalità di cottura e, se possibile, realizzare dei piatti più semplici e meno dispendiosi.

In questo senso, sulle nostre pagine, abbiamo mostrato svariate ricette veloci ed economiche da fare soltanto con un rotolo di pasta sfoglia. Oggi, invece, vedremo come realizzare una fantastica focaccia ripiena, semplicemente utilizzando una padella. Per 5 persone, avremo bisogno soltanto di:

mezzo kg di farina;

300 ml di acqua;

450 g di spinaci;

200 g di scamorza;

2 cucchiai di olio EVO;

6 g di sale fino;

una bustina di lievito istantaneo per torte salate;

aglio e peperoncino.

A che serve il forno, quando possiamo preparare questa morbidissima focaccia farcita in padella, ideale sia per il pranzo che per la cena

Per prima cosa, inseriamo in una ciotola la farina e il lievito setacciati, insieme al sale. Mescoliamo velocemente con una forchetta e, una volta finito, versiamo l’acqua e l’olio EVO. A questo punto, utilizzando semplicemente le mani, iniziamo a impastare gli ingredienti. Dopo qualche minuto, spostiamoci direttamente su un piano e continuiamo a lavorare l’impasto fino a formare un panetto liscio e omogeneo. Fatto ciò, riponiamolo nuovamente all’interno della ciotola e lasciamolo riposare per almeno 15 minuti, coprendolo con un canovaccio.

Nel frattempo, possiamo occuparci della cottura dei nostri spinaci. Nel caso in cui avessimo quelli surgelati, basterà farli bollire per qualche minuto, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Dopo di che, scaldiamo un filo di olio EVO in una padella e lasciamo rosolare l’aglio e il peperoncino (facoltativo, per chi non dovesse sopportare il piccante). Scoliamo quindi gli spinaci bolliti, dopo averli strizzati per bene, aggiungiamoli al soffritto e saltiamoli per 5 minuti. Se abbiamo, invece, gli spinaci freschi, basterà soltanto cuocerli direttamente in padella.

Fasi finali del procedimento

Trascorso il tempo necessario, dividiamo il panetto a metà e stendiamo le due parti con un mattarello. Ottenute due sfoglie rotonde, più o meno del diametro della padella, iniziamo a farcirle. Ricopriamo la superficie della base con metà della scamorza affumicata tagliata a fette sottili. Dopo di che, aggiungiamo tutti gli spinaci e richiudiamo con un altro strato di scamorza affumicata. A questo punto, chiudiamo la focaccia con la seconda sfoglia e sigilliamo bene i bordi laterali, in maniera tale che non si aprano in cottura.

Scaldiamo bene la nostra padella, possibilmente antiaderente, e adagiamo la nostra focaccia. Quest’ultima andrà cotta per almeno 5 minuti per lato, coprendo il tutto con un coperchio. Una volta cotta, lasciamo raffreddare per qualche minuto e siamo pronti per servirla. Quindi, a che serve il forno, quando possiamo risparmiare un bel po’ utilizzando soltanto una padella?

Lettura consigliata

Bastano 4 scatolette di tonno per realizzare questo delizioso secondo piatto che ci salverà la cena e il portafoglio