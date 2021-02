Allenarsi non basta. Intendiamoci: avere forza di volontà e costanza è già molto, ma se si vogliono ottimizzare i risultati è necessario uno sforzo in più. Bisogna sfruttare la scienza, calibrare l’allenamento sulle necessità del corpo e sui presupposti della nostra quotidianità. Per esempio: a che ora è meglio allenarsi?

A che ora è meglio allenarsi per dimagrire e per aumentare la massa muscolare: parola alla scienza

Gran parte delle persone che si allenano, specialmente se lo fanno per restare in forma e non per affrontare una gara sportiva, lo fa di sera. Questo è dovuto soprattutto al fatto che durante la giornata non c’è il tempo necessario. Tuttavia, la sera potrebbe non essere il momento adatto all’allenamento.

Per capire a che ora è meglio allenarsi bisogna prima sapere un paio di cose sul corpo umano.

In particolare, è bene sapere quali sono le ore della giornata in cui vengono prodotti gli ormoni che influiscono sui risultati dell’allenamento. Parliamo di: cortisolo, GH e testosterone.

Il cortisolo raggiunge il suo picco tra le 7 e le 8 del mattino. Il GH ha più di un picco: almeno due durante il ciclo del sonno e un altro appena ci svegliamo. Infine, il testosterone viene prodotto soprattutto nel primo mattino (intorno alle 7) e a metà pomeriggio (17:30).

Diversi obiettivi, diversi orari

Detto questo, dobbiamo capire quali sono i nostri obiettivi e, in base ad essi, sfruttare i picchi ormonali.

Se il nostro obiettivo è dimagrire, il momento migliore per allenarsi è di prima mattina. Così facendo sfruttiamo i picchi di cortisolo e GH. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che allenarsi a stomaco vuoto sia ancora meglio, perché l’ipoglicemia acuisce la produzione di GH.

Se invece il nostro obiettivo è guadagnare massa muscolare, la cosa migliore è sfruttare il picco del testosterone, quindi allenarci un paio d’ore dopo pranzo. Il testosterone, infatti, è l’ormone deputato alla crescita muscolare. In più, nel secondo pomeriggio, possiamo sfruttare anche il picco adrenalinico, il momento in cui sentiamo di avere più energie.

Per ogni allenamento c’è il suo orario ideale. È chiaro, però, che se possiamo soltanto a fine giornata è comunque meglio che niente.

Abbiamo visto, dunque, a che ora è meglio allenarsi per dimagrire e per aumentare la massa muscolare.