A che età il cane crescendo si calma e quando smette di rosicchiare tutto

Non c’è crisi che tenga. Davanti all’amore che abbiamo per i nostri animali domestici, piuttosto rinunciamo noi a qualcosa, ma non per loro. Che è la normale ricompensa per quanto loro ci amino in maniera incondizionata e senza pretendere nulla in cambio.

Certo, quando si prende in casa un cucciolo di cane non è facile gestirlo. E ci vuole tanta pazienza perché, logicamente, esattamente come un bambino, ha bisogno di sfogarsi. E dobbiamo imparare, ad esempio, a come insegnare al cane a non fare i bisogni in casa di notte.

Come calmare un cucciolo troppo agitato

Ovviamente, ci vuole tanta pazienza e sapere da prima quello cui andremo incontro con determinate categorie di cani. Che, più di altri, tendono a fare macello in casa, diventando, a volte, ingestibili. Considerando, comunque, che ogni cucciolo di cane sarà sempre super attivo.

Vuole scoprire il mondo che lo circonda e spesso dovremo imparare a calmarlo. A volte, il suo comportamento può essere anche di paura davanti a qualcosa che non conosce. Sapere come comportarsi quando il cane piange, mugola o ulula è importante. Basterà, per i più piccoli, prenderli in braccio, fare loro qualche coccola e farli sentire protetti. Se li facciamo sentire al sicuro, finiranno per tranquillizzarsi.

Potrebbe essere utile sapere a che età un cane diventa adulto

Chiaro che siamo curiosi di sapere a che età il cane crescendo si calma. Ovviamente, la risposta non è scientifica, nel senso che dipenderà dalla razza. Si può parlare in maniera generica per dare questa risposta che interessa a molti proprietari di cani.

Anche perché potrebbe essere diversa anche fra cani cuccioli che appartengono alla stessa razza. Come sempre, le femmine sono avanti rispetto ai maschi e diventeranno adulte prima. Diciamo che i cani che hanno una dimensione piccola, generalmente diventeranno adulti poco prima dell’anno di età. Dai 9 mesi in poi.

A che età il cane crescendo si calma dipende dalla razza e dalla taglia

Più cresce la dimensione e maggiormente si allontana l’età nella quale il cane diventerà adulto. Ad esempio, quelli di dimensioni medie dovrebbero calmarsi e smettere di rosicchiare tutto tra i 12 e i 18 mesi.

Per quelli più grandi, invece, dovremo attendere i due anni, ma quelli “giganti” hanno un periodo che dovrebbe variare dai 30 ai 36 mesi. Ribadiamo che sono indicazioni di massima che possono variare in base ai casi. Diciamo comunque che, in linea di massima, tutti, dopo i 6 mesi, dovrebbero smettere di rosicchiare cose in casa.