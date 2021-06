Qualche mese fa il nostro Ufficio Studi pubblicava un report dal titolo Investire su un titolo azionario che ha maggiore forza relativa rispetto al mercato italiano. Tuttavia, finalmente a breve le quotazioni di ICF potrebbero esplodere al rialzo e quasi raddoppiare il loro valore.

La settimana in corso, infatti, potrebbe chiudere sopra l’importante livello in area 6,92 euro, primo ostacolo lungo la proiezione rialzista che porta verso il I obiettivo di prezzo in area 8,42 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 13,2 euro, per cui il titolo potrebbe realmente raddoppiare il suo attuale valore.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 6,92 euro potrebbe far virare al ribasso la tendenza in corso. Da notare che area 7,5 euro già in passato ha fermato l’ascesa delle quotazioni.

Dal punto di vista della valutazione, dall’analisi dei multipli di mercato giungono indicazioni contrastanti. Confrontando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, ICF risulta essere sopravvalutato tantissimo. Se, invece, si guarda ai multipli degli utili le quotazioni potrebbero quasi triplicare il loro valore per allinearsi alla media del mercato. Per il Price to Book ratio il titolo potrebbe addirittura quintuplicare il suo valore.

A breve le quotazioni di ICF potrebbero esplodere al rialzo e quasi raddoppiare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

ICF Group (MILICF) ha chiuso la seduta del 23 giugno a 6,96 euro in ribasso dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.