A breve comprare KI Group potrebbe essere un affare di medio periodo. Le quotazioni, infatti, sono impostate al ribasso, ma sono dirette verso un obiettivo che già in passato ha rappresentato un punto di partenza per un rialzo di medio periodo.

Prima di discutere i dettagli di questo possibile scenario, ricordiamo un aspetto molto importante che non va trascurato dall’investitore che voglia investire sul titolo.

La capitalizzazione di KI Group e di poco superiore al milione di euro e il controvalore scambiato giornalmente, media degli ultimi tre mesi, è inferiore ai 20.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario.

A breve comprare KI Group potrebbe essere un affare di medio periodo: il livello di entrare secondo l’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 25 febbraio a 0,22 euro in ribasso del 3,51% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e le quotazioni puntano al livello in area 0,191 euro che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni e fatto partire rialzi interessanti.

La strategia suggerita dall’Ufficio Studi, quindi, è quella di comprare in prossimità di area 0,191 euro e mettere come stop una chiusura settimanale inferiore a 0,191 euro. Nel caso di rimbalzo l’obiettivo più probabile si troverebbe in aera 0,29 euro. In questo senso acquistare KI Group potrebbe essere un affare visto che si potrebbe guadagnare il 50% in poco tempo.

Qualora questo livello, poi, dovesse essere rotto al ribasso, l’obiettivo successivo si trova in area 0,13 euro.

