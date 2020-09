A breve 40 cantieri di milioni di euro in partenza per la rinascita delle case a 1 euro.

Un focus per conoscere dove sono a breve 40 cantieri di milioni di euro in partenza per la rinascita delle case a 1 euro

“Vergemoli ha le mura di menta, piange chi esce, ride chi entra”. Questo è un antico detto sul borgo di Vergemoli, una frazione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, nella Garfagnana in provincia di Lucca. Un’antica terra di fabbri e maniscalchi, attorniata da una natura lussureggiante che dal 2016 è diventata meta di visitatori da tutto il mondo. A partire cioè dal lancio del progetto delle case a 1 euro, a cui stiamo dedicando particolare attenzione, ormai da tempo.

Questo perchè ci sono sempre sorprese, legate al progetto, che fa accendere i riflettori su angoli caratteristici del nostro bel Paese. Così, riprendendo il detto citato ad inizio pagina, ci si dovrà attendere dei cantieri molto ridanciani. Perchè stando alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, i cantieri in partenza sono sull’ordine della quarantina. Vediamo dunque in dettaglio cosa significa che ci sono a breve 40 cantieri di milioni di euro in partenza per la rinascita delle case a 1 euro.

Il Ponte della dogana

Sicuramente prima che finisse sotto la luce delle telecamere, nessuno o quasi ne sapeva nulla o ben poco di Fabbriche di Vergemoli. Una caratteristica realtà dell’alta Toscana, fatta di suggestive case in pietra, collegate da un incantevole ponticello, noto come il “Ponte della dogana”. Immagini d’altri tempi che rimandano ai paesaggi del presepe e che devono aver ammaliato la moltitudine di acquirenti. Infatti, stando ai dati resi pubblici, le case in vendita a 1 euro sono andate letteralmente a ruba, specie tra gli stranieri. Per cui, ad oggi, come si legge sulla pagina web del Comune, il progetto case a 1 euro è temporaneamente sospeso per indisponibilità d’immobili.

Lo stato dell’arte

Gettando uno sguardo ai prossimi mesi, questa è la tabella di marcia. A partire dall’ anno venturo prenderanno via i citati quaranta cantieri per la ristrutturazione del borgo. Un’operazione che, dalle stime rilasciate, comporterà investimenti di milioni di euro. Una rinascita che quindi si preannuncia in grande stile. Tale iniziativa per il territorio ha pure significato pubblicità gratuita, grazie ai costanti servizi delle più importanti emittenti televisive mondiali. Adesso quindi non resta che attendere l’inizio dei lavori di ristrutturazione e l’ingresso dei nuovi abitanti. E se l’antica diceria ha detto il vero, grasse risate per chi entra a Vergemoli.