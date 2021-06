Quando gli anni avanzano e il corpo inizia a presentare il conto con una serie di sintomi e disturbi assai sgradevoli è proprio necessario un cambiamento radicale. Si deve avere il coraggio di dire addio agli eccessi alimentari, al fumo, al consumo di alcol e soprattutto alla vita sedentaria. Abbandonando alcune cattive abitudini i risultati saranno davvero sorprendenti e si potrà godere di una condizione di notevole benessere psicofisico. Talvolta è sufficiente prendere coscienza che con l’età i processi del nostro organismo subiscono un rallentamento generale che conviene rispettare. Ad esempio “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”.

Piuttosto che ritardare gli orari di cena o continuare a sgranocchiare qualcosa dinanzi alla tv ben oltre la mezzanotte conviene entrare in armonia con i bioritmi. Anche perché quando si supera la mezza età prendono avvio una serie di cambiamenti che spesso si associano all’insorgenza di alcuni disturbi più o meno preoccupanti. La Redazione consiglia infatti di fare “Attenzione ai 5 sintomi della pressione alta che molti sottovalutano ma che espongono a rischio di infarto e ictus”. Inoltre ricordiamo che i parametri pressori dipendono e variano in ragione dell’ora del giorno in cui la si misura e soprattutto in base all’età. A 50 e 75 anni sono ideali questi valori di pressione massima e minima e sicuramente sono superiori a quelli da riscontrare nei bambini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A 50 e 75 anni sono ideali questi valori di pressione massima e minima

Da ricerche molto recenti si apprende che a 75 anni e oltre si abbassa il rischio di mortalità in presenza di una pressione medio-alta. Dalle evidenze statistiche si rileva che i valori ottimali per chi ha superato i 70 anni si attesterebbero attorno ai 165/85. Una seconda ricerca conferma che questi valori di pressione garantiscono un miglioramento delle abilità cognitive degli anziani. Chi invece ha da poco oltrepassato la soglia dei 50 anni avrà modo di registrare dei cambiamenti importanti. Per avere valori nella norma, la pressione degli ultracinquantenni dovrebbe essere fra i 116/81 e 142/89 e salire di poco fra 55 e 59 anni.

Approfondimento

Ne bastano 4/5 a pranzo per combattere spossatezza, tachicardia e pressione alta

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)