I primi accumuli di grasso su fianchi e addome si iniziano a vedere quando il metabolismo comincia a rallentare e a far capricci man mano che l’età avanza. Chi supera i 40 anni senza particolare sovrappeso rischia meno di sviluppare malattie dismetaboliche e disturbi di varia natura. Lo stato di benessere psicofisico del nostro organismo purtroppo dipende in misura assai significativa dal tipo di alimentazione che adottiamo. Anche i sintomi più banali e spesso trascurati raccontano infatti il cattivo funzionamento di alcuni organi o dell’apparato cardiovascolare. Non a caso questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto e che anche il livello dei trigliceridi è fuori norma.

Molto spesso si tende ad ignorare i segnali di malessere perché si spera di risolvere magari con 30 minuti di camminata episodi di ipercolesterolemia. In realtà la corsa in direzione della salute inizia proprio a tavola e prosegue con alcune buone abitudini fra cui l’attività motoria. E in particolare a 50 anni sono i cibi con quest’insostituibile vitamina a salvare da ipertensione, diabete e tumori. Così come sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A 50 anni sono i cibi con quest’insostituibile vitamina a salvare da ipertensione, diabete e tumori

Da una ricerca di qualche anno fa è emerso che una carenza di vitamina D espone maggiormente a rischio di tumori e gravi patologie. Nello specifico, sono le donne in menopausa e in sovrappeso a sviluppare con maggiore probabilità ipertensione, cancro e malattie diabetiche. Preme ricordare che glicemia e colesterolo oltre 200mg/dl scendono rapidamente con questo spuntino ricco di proteine vegetali. Inoltre livelli soddisfacenti di vitamina D potrebbero favorire la riduzione del grasso corporeo per varie ragioni. Anzitutto la vitamina D incrementa i livelli di serotonina e di conseguenza il senso di sazietà. In secondo luogo aumenta i livelli di testosterone che contrasta il rallentamento del metabolismo e aiuta nel processi di dimagrimento.

Al di là del possibile calo ponderale, occorre assumere la giusta quantità di vitamina D per scongiurare sbalzi di pressione e iperglicemia. E purtroppo tali fenomeni sono assai comuni quando si superano i 40 anni soprattutto in presenza di qualche chilo in più. Ricordiamo che il prezzo da pagare per una cattiva alimentazione cui spesso si associa una vita sedentaria diventa più alto quando si inizia ad invecchiare. E proprio durante il periodo della menopausa è più complesso conservare il peso forma a causa degli sconvolgimenti ormonali per cui conviene muoversi in anticipo.