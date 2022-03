Chi dice che a 50 anni dovremmo smettere di essere affascinanti e non pensare più alle tendenze del momento, sbaglia di grosso. È un’età che porta numerosi cambiamenti, ma dall’altra parte si ha più consapevolezza del proprio carattere e del fisico. Sicuramente è un momento in cui è più semplice riuscire a gestire le proprie emozioni e i rapporti sociali.

Indossare i capi che ci valorizzano non significa optare per quelli da “signora”, che spesso invecchiano maggiormente, o da teenager, che risulterebbero eccessivi. Bisognerebbe trovare il giusto compromesso, senza rinunciare allo stile.

Possiamo ancora mettere leggings e collant, ma in un determinato modo. C’è da dire, infatti, che spesso sono un’ottima soluzione per coprire delle curve più pronunciate, che potrebbe subire diverse trasformazioni.

A 50 anni leggings e collant sono molto chic e alla moda ma ci sono altri indumenti che dovremmo evitare

Acquistiamoli di un colore più neutro, senza esagerare con tinte fluo e troppo appariscenti.

Se preferiamo delle fantasie, meglio quelle più soft, a quadretti, geometriche o a pois, abbiniamoli con maglie più larghe e lunghe, almeno a metà coscia se abbiamo qualche rotolino in più, altrimenti potremo indossare capi più sagomati.

Aggiungiamo un classico blazer a quadretti o a tinta unita, per essere alla moda, anche quando andiamo a fare la spesa.

Andrà bene anche un cardigan morbido e soffice, più lungo, sopra o sotto il ginocchio, con cintura in vita o aperto.

Sotto potremmo abbinare una camicia leggera a fantasia e, perché no, uno stivaletto nero rock, che ricorda il tradizionale anfibio.

Se invece vogliamo essere più eleganti, basterà calzare una scarpa decolté in tinta con il resto dell’outfit.

Cosa evitare

Se a 50 anni leggings e collant sono molto chic, sarebbe meglio invece evitare gli estremismi.

Qualsiasi fisico abbiamo, evitiamo di optare per un abbigliamento troppo aderente o, al contrario, eccessivamente maxi. In entrambi in casi non valorizzerà per niente le nostre curve.

Gettiamo via i tailleur e i completi senza forma e stile, per dare un valore aggiunto all’aspetto, ogni capo deve avere carattere e personalità e non essere anonimo.

Conserviamo anche i vestiti a sacco giganti, ma non indossiamoli per serate o pomeriggi fuori, invecchiano terribilmente.

Infine, non scordiamo di truccarci, anche solo leggermente, per non avere un’aria trascurata mai, ma sempre super curata.

