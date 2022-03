La parte del corpo a cui probabilmente una donna pone molta cura e attenzione, insieme al viso, è la propria chioma. Avere dei capelli sempre in ordine e ben sistemati è il sogno di tutte, almeno quando si vuole apparire in pubblico. Ecco perché oltre ad andare dal parrucchiere si cerca di prendersi cura dei capelli in moltissimi modi.

Maschere e impacchi naturali e non solo

Per avere dei capelli sempre perfetti dobbiamo anche fare in modo che abbiano una salute perfetta. Quindi, oltre alla pulizia generale che otterremo con shampoo e balsamo, dovremmo usare anche maschere o impacchi con la media di una volta a settimana.

Sappiamo che possiamo trovare molte di queste sia nei negozi specializzati sia al supermercato. Ma se ci venisse voglia di fare una maschera in casa utilizzando i prodotti naturali, bisognerà attingere all’antica sapienza grazie a qualche rimedio della nonna.

Apriamo dunque gli sportelli della nostra cucina e troveremo molti prodotti che fanno al caso nostro. Uno fra tutti, che potrebbe funzionare meglio di altri, è il miele.

Le sue proprietà sono riconosciute sia in campo alimentare che nel campo della bellezza. Il nettare degli dei, infatti, può essere utilizzato per creare cosmetici o rimedi naturali come quello che stiamo cercando. Il miele è lenitivo e nutriente, ma è anche un antibatterico.

A 40 e a 50 anni è questo il rimedio naturale per avere una chioma setosa e lucente

La base per creare delle maschere veramente naturali è dunque il miele. Via via aggiungeremo altri prodotti naturali per ottenere una veloce risoluzione dei problemi alla nostra chioma.

Applichiamo le seguenti maschere a base di miele sempre dopo aver lavato i capelli e averli tamponati. Dopo la loro applicazione dovremmo comunque sciacquarli nuovamente per averli perfettamente puliti.

Se vogliamo rendere lucidi i nostri capelli, aggiungeremo al miele il succo di mezzo limone. Aggiungiamo due cucchiai di acqua calda e mescoliamo bene. Poi spalmiamo sulla nostra chioma per circa un quarto d’ora.

Se i capelli, dopo tinte, esposizione solare o uso di phon e piastra in modo continuativo, appaiono sfibrati e molto rovinati, potremmo applicare questa crema. Mettiamo in una terrina miele e olio di mandorle dolci in parti uguali, due cucchiai andranno bene. Frizioniamo bene i due ingredienti e poi applichiamo per qualche minuto. Risciacquiamo e laviamo con uno shampoo per capelli delicati e la nostra chioma tornerà splendente.

Se al posto dell’olio di mandorle dolci aggiungiamo l’olio EVO avremo una maschera idratante e rinforzante allo stesso tempo. Sarà sufficiente utilizzare questi pochi elementi per avere dei capelli meravigliosi.

Ecco spiegato come fare per avere a 40 e a 50 anni capelli morbidi, rinforzati e idratati utilizzando un prodotto naturale molto amato.