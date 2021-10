L’importanza delle erbe aromatiche in cucina, se ancora qualcuno non se ne fosse accorto, è davvero fondamentale. Infatti, una semplice fogliolina di basilico potrebbe completamente rivoluzionare un piatto di pasta al pomodoro o un’insalata caprese. Allo stesso modo un rametto di rosmarino potrebbe dare tutta un’altra profondità ad un caldo piatto di pasta e ceci. Insomma, se utilizzate nel modo giusto, le erbe aromatiche danno una marcia in più a qualsiasi preparazione. Purtroppo però, molto spesso siamo costretti a gettarle nella pattumiera perché ormai appassite, ammuffite o secche, non sapendo che invece potremmo prolungare di molto la loro durata. Infatti, pochi conoscono questi straordinari trucchetti per far durare una vita intera qualsiasi erba aromatica.

Metodi di conservazione

A seconda di quando prevediamo di utilizzare le erbe aromatiche, possiamo scegliere la modalità di conservazione più adeguata. Ad esempio, se vogliamo avere sempre a disposizione delle foglie di basilico, invece di metterle nel frigo sarà più indicato conservale in un bicchiere d’acqua. Infatti, mettendo il basilico in frigo, questo perderà il suo tipico aroma con la tendenza a diventare di un marrone sgradevole alla vista.

Più in generale, un efficace metodo di conservazione sono i classici barattolini 4 stagioni, quelli che si utilizzano per le confetture per intenderci. Prima sterilizziamo i vasetti in acqua bollente e asciughiamoli con cura, dopodiché passeremo alla pulizia delle erbe aromatiche che dovranno essere asciugate altrettanto bene.

Dove tenerli

Infatti quello che deve essere assolutamente scongiurato è l’umidità che favorisce l’attacco delle muffe e deterioramento delle piante. Una volta asciugato il tutto mettiamo le erbe all’interno del vasetto sottovuoto e conserviamolo in un luogo asciutto e riparato dalla luce e, soprattutto, lontano dal calore dei fornelli. Questo metodo garantisce una vita molto più lunga alle erbe di quanto non faccia il frigo, ma non finisce qui.

Pochi conoscono questi straordinari trucchetti per far durare una vita intera qualsiasi erba aromatica

Se abbiamo abbondanza di erbe aromatiche come salvia, prezzemolo e alloro, potremmo conservarne parte nei barattoli e una parte in freezer. Dopo averle lavate accuratamente, andranno asciugate ed avvolte in un foglio di carta assorbente. A questo punto, trasferiremo il nostro mazzetto aromatico in un sacchetto gelo per freezer, trasferendo il tutto in congelatore.

Al bisogno saranno sufficienti pochi minuti per scongelare le erbe aromatiche che, comunque, possono essere utilizzate in sughi e zuppe in cottura anche se ancora congelati.

