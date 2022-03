90 minuti di adrenalina pura in questo imperdibile e quasi sconosciuto film su Netflix per gli appassionati di avventura, archeologia e horror

Pur da appassionati di calcio, ci sono dei momenti in cui le soste fanno bene anche all’armonia familiare. È tornata la Nazionale, impegnata negli spareggi mondiali e i club si fermano. Per settimane abbiamo avuto partite dalla domenica alla domenica, senza esclusione di colpi. Mogli quasi relegate nelle camere dal gruppo maschietti di casa che si sciroppa anche il calcio degli altri campionati. Ma, finalmente, ecco il momento di andare alla ricerca di qualche film interessante che possa piacere a tutta la famiglia. Netflix propone ai propri abbonati questa pellicola, passata in sordina, ma che potrebbe rendere felici gli appassionati di ben 3 generi assieme. 90 minuti di adrenalina pura in questo imperdibile film che, almeno, ha il merito di proporsi come serata alternativa al solito calcio.

Una collaborazione tra 2 Paesi e un regista esperto

“Guardians of the tomb” rimasto nel suo titolo originale è la ricerca da fare su Netflix. “I guardiani della tomba”, film del 2018. Una produzione a metà tra Australia e Cina, con la regia di Kimble Rendall, famoso dietro al set di Matrix. La critica l’ha accolto abbastanza tiepidamente, le sale cinematografiche pure. Ma, in poltrona e sul divano di casa, magari col dolby surround è un film per una serata piacevole all’insegna dell’avventura. C’è una squadra di soccorso impegnata nel recupero dei classici archeologi scomparsi durante una campagna di scavi. Trama abbastanza comune. C’è un esperto di rettili e animali velenosi e una tomba maledetta. E qui ci fermiamo per non dire altro ai nostri Lettori.

Scheletri e mummie, ragni giganti e trabocchetti per questo film che qualcuno ha voluto definire il parente povero di Indiana Jones o Tomb Raider. Il ragionamento è molto semplice: questo è il classico film che, se visto al cinema con l’acquisto dei biglietti, potrebbe far brontolare. A casa, compreso nell’abbonamento, ci può anche stare. Sicuramente data la presenza di un regista reduce dai successi internazionali della saga di Matrix potevamo aspettarci qualcosa in più. Forse il fatto di non aver puntato su attori di fama ha un po’ penalizzato questa pellicola, che, comunque, sta nel mazzo dei film di avventura per tutta la famiglia.

