9 grotte artistiche fra le più belle al Mondo. Visita quella segreta e fuori dalle mappe   

Invece di andare in vacanza al mare oppure in montagna, cerchiamo un posto caratteristico da visitare. Si tratta di una serie di grotte più belle al Mondo di cui una si trova in Italia.

In tutto il Mondo vi sono alcune realtà che attirano i turisti. Non si tratta di monumenti e città ricchi di fascino e di gente. Andiamo in cerca della natura che si esprime attraverso le grotte. Alcune hanno un fascino davvero unico.

Le grotte sotterranee d’Italia

A volte quando si parla di grotte si pensa subito a quelle sotterranee composte da stalattiti e stalagmiti. In Italia ve ne sono diverse e anche abbastanza frequentate. Fra le più note la Grotta di Bossea in Piemonte. In Toscana abbiamo la Grotta del Vento e nelle Marche le Grotte di Frasassi. Mentre in Campania le Grotte di Pertosa Auletta e quelle di Castellana in Puglia. In Sardegna è caratteristica la Grotta di Su Mannau.

Tuttavia le grotte non sono tutte sotterranee e di origine calcarea. Vediamo allora quali sono alcune fra le più belle sparse nel Mondo, Italia compresa.

Fra l’Arizona e Israele

Hanno in comune un fascino particolare come fatte da forme avvolgenti inspirate quasi alla mano di qualche grande artista. Per farci un’idea andiamo in Arizona negli Stati Uniti dove troviamo l’Antelope Canyon. Si trova a circa 200 km dal Gran Canyon. È caratterizzato da passaggi strettissimi disegnati dalle forti e rare precipitazioni quando il clima è molto caldo. La roccia così si scava e forma dei passaggi molto stretti e pittorici, fra i disegni più fotografati al Mondo.

Se dovessimo capitare dalle parti di Israele, allora non potremmo mancare di visitare accanto a Gerusalemme un luogo che comprende una enorme quantità di grotte. Furono utilizzate per vari motivi sia economici che di culto. Oggi la zona prende il nome della “terra dalle 1.000 grotte” e si trova nella zona di Bet-Guvrin. Continuiamo a scoprire le 9 grotte artistiche fra le più belle al Mondo .

Una grotta come uno specchio

Ci si attende che una grotta sia fatta di roccia, invece questa è di marmo. Si tratta di una grotta molto caratteristica tanto che è chiamata La cattedrale di marmo, che si trova in Cile nel cuore della Patagonia. Un’opera della natura che risale a 300 milioni di anni fa e che affascina i visitatori con i suoi colori striati fra il bianco e l’azzurro che riflette il mare che l’accarezza.

Forse non ci attenderemmo di scoprire una grotta completamente di ghiaccio, che nasce sopra il fuoco del sottosuolo. In Islanda, paese unico al Mondo, infatti troviamo la regione del Vatnajökull, dove è presente un’incredibile serpentina di grotte. Esistono solamente d’inverno e sono visitabili in questo periodo dell’anno. In estate si riempiono d’acqua per il rialzarsi delle temperature e di conseguenza tendono a sciogliersi. La caratteristica di queste grotte è la trasparenza del ghiaccio tanto che una di queste viene chiamata la Grotta di cristallo.

9 grotte artistiche fra le più belle al Mondo da vedere questa estate

Se decidessimo di scattare una fotografia veramente unica, allora dovremmo visitare la grotta situata proprio di fronte alle tre cime del Lavaredo. Ci troviamo ai confini fra il Trentino Alto Adige e il Veneto, in una zona che si è formata circa 200 milioni di anni fa. Queste tre cime sono caratteristiche perché si staccano da un altopiano a quasi 2400 m di altezza. Per raggiungere la nostra grotta dobbiamo passeggiare per alcuni chilometri dopo aver lasciato il rifugio di Auronzo. Lì avremo le tre cime incorniciate nell’entrata della grotta.

Altre che stupiscono per la bellezza

In Vietnam incontriamo la Grotta di Son Doong in cui scorre un fiume da percorrere in barca. È stata scoperta solo trenta anni fa e si trova nel Parco Nazionale di Phong Nha Ke Bang.

Negli Stati Uniti esiste una grotta che non è registrata sulle mappe ed è raggiungibile solo con una guida. Si tratta della False Kiva Cave nello Utah. Un luogo magico che viene preservato in questo modo da curiosi poco rispettosi.

In Nuova Zelanda troviamo la Cathedral Cove con il suo arco caratteristico, immortalato nel film la Saga di Narnia. Accanto alla grotta sorge una spiaggia paradisiaca.

Nel Parco Nazionale del Borneo in Malesia, possiamo visitare il sito archeologico di Niah. Qui ci attendono alcune grotte circondate da reperti archeologici e una lussureggiante vegetazione tropicale. Offrono un’immersione fra natura e storia indimenticabile.

Ecco un’estate diversa per una vacanza all’insegna dell’arte secondo natura.