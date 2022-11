9 alimenti da mangiare tutti i giorni per non perdere i capelli quando li laviamo spesso

Le mode cambiano e anche le richieste dei consumatori. In tema di prodotti per bellezza e igiene, uno dei trend che sta mutando radicalmente riguarderebbe lo shampoo. Da sempre considerato fondamentale per la cura dei capelli, la novità in materia riguarderebbe la schiuma. I prodotti più richiesti avrebbero una presenza ridotta di tensioattivi, siliconi e coloranti e una maggiore quantità di oli vegetali come quello di argan o di coriandolo. Una svolta verde per la cura dei capelli, argomento sempre delicato, soprattutto quando si parla di debolezza e caduta.

Se pensiamo che i lavaggi portano una perdita di circa 200 o 300 capelli normalmente, stabilire quanto lavarli e come curarli diventa di vitale importanza. Lavando i capelli tutti i giorni potremmo arrivare a perderne anche 700 a settimana.

Cosa succede se li teniamo sporchi

Uno dei dilemmi che più ci colpisce in materia di caduta di capelli riguarda la pulizia e la sporcizia. Quando i capelli sono sporchi ne cadono di più? Se il capello cade significa che è alla fine del suo ciclo di vita. Lavarli tutti i giorni non ne farebbe cadere in più oltre alla quantità che già dovrebbe cadere normalmente. Lavare significa eliminare il sebo quindi una maggiore protezione che dovrebbe evitare la caduta.

Avere i capelli sporchi e cambiare spesso acconciatura mette in moto un meccanismo che potrebbe essere dannoso per i capelli. Sporcizia e sebo li appesantiscono e le terminazioni attorno al follicolo soffrono se stimolate negativamente.

Perché quando li laviamo cadono

Lavare i capelli farebbe caderne di più e la motivazione ha origini meccaniche. La temperatura del cuoio capelluto, infatti, salirebbe e da qui arriverebbe la caduta. Inoltre, quando li laviamo, la pesantezza dell’acqua farebbe cadere i più deboli che sono alla fine del ciclo.

Se ci accorgiamo che in giro ce ne sono troppi allora significa che la caduta è maggiore e potrebbe esserci un problema. La calvizie potrebbe dipendere da fattori genetici, da malattie oppure da stress e ansie protratte nel tempo. Nelle donne la perdita di capelli è spesso dovuta alla trazione. L’atto di raccogliersi i capelli accentuerebbe questo fenomeno.

9 alimenti da mangiare tutti i giorni per mantenere in salute l’organismo

La perdita di capelli è legata anche all’alimentazione. Ci sono degli alimenti che apportano numerosi benefici in questo senso. Gli agrumi, per esempio, contengono vitamina C che aiuterebbe ad assorbire il ferro la cui carenza può portare alla caduta di capelli. Alcuni studi hanno stabilito che il consumo di mandorle potrebbe ridurre del 50% la caduta in un anno. Questo grazie alla vitamina E, alla vitamina B e alla biotina importanti anche per prevenire la rottura.

Salmone e olio extravergine potrebbero essere un’accoppiata vincente per mettere insieme omega 3 e polifenoli. Gli spinaci contengono ferro e magnesio che verrebbero assorbiti più facilmente grazie agli agrumi. La biotina è contenuta anche nelle uova, mentre nello yogurt greco ci sarebbero gli acidi pantotenici che manterrebbero i capelli in salute. Da non sottovalutare anche l’impatto di mirtilli e avena, ricchi di antiossidanti minerali e fibre. Con questi 9 alimenti da mangiare tutti i giorni, per esempio, a colazione, potrebbe derivare un capello forte e resistente. Questi alimenti non dovrebbero mancare nella nostra dieta perché tengono in salute la nostra chioma e il nostro organismo.