La scelta di un film da vedere e da gustare magari con una piacevole tisana è davvero soggettiva. Così come accade quando leggiamo un libro che a noi può piacere tanto, ma non avere scaldato l’animo al nostro interlocutore. Cinema, lettura, arte sono discipline probabilmente molto più soggettive della stessa cucina. Diventa quindi più complicato anche per la nostra Redazione offrire ai Lettori dei suggerimenti in materia cinematografica. Però, nel caso odierno, obiettivamente potrebbe risultare difficile non concordare sulla bellezza di questo film. Almeno per buona parte delle sue caratteristiche. Costato tantissimo, in tutto il Mondo occidentale non ha avuto un gran successo. Eppure, dopo averlo visto, nonostante la sua lunghezza, la voglia è quella di fare il bis. . 80 milioni di dollari di budget per un film da non perdere.

Le scogliere rosse e tutta la bellezza della Cina

Sicuramente negli ultimi anni parlare della Cina significa affrontare il tema Pandemia. Ma, anche quello dell’elettronica, dell’industria e dello smog. Non dimentichiamo però che questo immenso Paese vanta delle bellezze naturali davvero incredibili. E, proprio in queste, è stato girato Red Cliff, letteralmente le “Scogliere rosse”, proprio dal nome di una delle zone protagoniste della pellicola. Il regista di fama internazionale è quel John Woo che si è cimentato anche nella regia di Mission Impossible. In italiano è stato anche tradotto ne: “La battaglia dei tre regni”, legandosi invece al tema storico vero e proprio. La trama infatti narra delle guerre intestine alla Cina nel 200 circa dopo Cristo.

80 milioni di dollari di budget per uno dei film più costosi della storia e che ci appassionerà tra paesaggi incredibili e costumi da Oscar

Il film detiene ancora oggi il record di pellicola in assoluto più costosa di tutta la produzione cinematografica orientale. Spesso sottovalutata, questa corrente ha portato invece nelle nostre sale dei film di assoluto valore. È il caso anche di Red Cliff che nonostante la sua lunghezza, circa quattro ore, affascina lo spettatore. Ci sono, è vero, lunghe fasi di dialogo e staticità, ma le battaglie sono tantissime. Sia a terra, che per mare. I costumi sono strepitosi, le scene esterne tolgono il fiato e anche la colonna sonora è piacevole e ci resta in testa. Un budget altissimo per uno dei film probabilmente più discussi degli ultimi anni, ma assolutamente da vedere con l’abbonamento Prime di Amazon senza costi di noleggio.

Approfondimento

