Queste le 8 spezie da usare quotidianamente in cucina per stare meglio. Quante volte capita che acquistiamo integratori, multivitaminici, opercoli miracolosi e, una volta arrivati al lavoro, ci accorgiamo di esserci dimenticati di assumerli. E la giornata nel frattempo scorre senza il loro beneficio. Infatti stress, appuntamenti ravvicinati, impegni lavorativi e familiari concorrono a ridurre il nostro fisico ai minimi termini. Ecco allora il sistema più semplice e, a prova di smemorato, con 8 spezie da usare quotidianamente in cucina per stare meglio.

Quali sono le magnifiche 8

– Cannella

– Salvia

– Menta piperita

Curcuma

– Peperoncino

– Zenzero

– Aglio

– Basilico

A ognuna di essa infatti è abbinata almeno una virtù benefica. Molte di esse, ad esempio, sono conosciute dalla notte dei tempi. Infatti, grandi civiltà della storia, dai Maya agli Aztechi, dagli Egizi ai Persiani, dai Greci ai Romani, hanno fatto di queste spezie un uso primario. E dunque, ancora oggi, fanno al nostro caso. Basterà quindi semplicemente metterle a vista su un ripiano vicino ai fuochi del fornello e usarli quando cuciniamo. Insaporire i nostri piatti, a fine cottura, con queste spezie donerà gusto e salute!

A ognuna la propria funzione