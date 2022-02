Quando non si ha troppo tempo a disposizione occorre prepararsi in anticipo. Può aiutare anche anticipare un po’ del lavoro di cucina al giorno prima.

Questo non significa dover rinunciare al gusto. Basta puntare solo sulle ricette giuste. Ma cosa preparare in anticipo quando si tratta di carne? Quali secondi permettono di fare un figurone, anche preparati ore prima? Ecco una selezione delle migliori idee.

Alcuni tra i migliori piatti da preparare

Arrosto alla panna. L’aggiunta della panna durante la cottura aiuterà l’arrosto a rimanere morbido. Basterà scaldarlo prima di servirlo con la salsa di riduzione di cottura;

polpettone farcito. Sembrerebbe ancor meglio prepararlo il giorno prima, perché risulterà ancora più morbido e otterremo una perfetta amalgama dei sapori;

le scaloppine al limone o al vino. Basterà scaldarle direttamente in padella con coperchio;

il pollo arrosto. Attenzione, tuttavia, a non scaldarlo senza aggiungere del liquido di cottura come brodo o acqua per non renderlo stopposo;

rotolo di agnello in salsa al pistacchio;

vitello tonnato;

un morbido spezzatino;

lonza di maiale al latte, per le stesse ragioni dell’arrosto alla panna.

Sono questi gli 8 secondi di carne da preparare in anticipo senza stress o troppa fatica.

Un’altra possibile ricetta al forno

Un’altra ottima idea da preparare già anticipo è un filetto in crosta. Ecco, ad esempio, come preparare un filetto in crosta di nocciole da leccarsi i baffi. Serviranno:

mezzo chilogrammo di filetto di maiale;

50 grammi di nocciole;

300 grammi di funghi possibilmente porcini;

25 grammi di albumi d’uovo circa;

30 grammi di burro;

50 grammi di farina 00;

150 millilitri di latte;

uno spicchio di aglio;

timo a piacere;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Dopo gli 8 secondi di carne da preparare in anticipo il giorno prima per una cena da bella figura come al ristorante ecco una ricetta super

Condire il filetto con olio, timo, sale e pepe. Tritare le nocciole e tostarle in padella per pochi minuti a fuoco dolce. Nel mentre, preriscaldare il forno a 180 gradi. Bisognerà aggiungere alle nocciole l’albume montato a neve e usare il composto per ricoprire il filetto, infornandolo a 180 gradi per 35 minuti circa.

Per la crema di porcini, tagliare i funghi a pezzi e infarinarli. Quindi cuocerli in padella con burro, latte e aglio, sale e pepe. Eliminare l’aglio e ridurre tutto in purea. Lasciare raffreddare il filetto intero e servirlo il giorno seguente a fette e ricoperto della crema ai funghi, dopo averlo scaldato.

