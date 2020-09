78 minuti al giorno di questa attività ti faranno sentire meglio.

Un nuovo studio ha raccomandato l’ascolto di almeno 78 minuti di musica al giorno, al fine di garantire una buona salute mentale. Infatti, 78 minuti al giorno di questa attività ti faranno sentire meglio, lo conferma un recente studio della British Academy of South Therapy.

I ricercatori hanno anche selezionato le canzoni reputate più “efficaci”, vediamo quindi quali sono!

Una nuova ricerca della British Academy of South Therapy (BAST) commissionata da Deezer ha scoperto che ascoltare 78 minuti di musica al giorno può aiutarci a mantenere una buona salute mentale. Analizzando gli effetti della musica su 7.500 persone in tutto il mondo, i ricercatori hanno suggerito una “dieta equilibrata” di melodie diverse, con un buon mix di canzoni edificanti, rilassanti, motivanti e persino deprimenti. Il team ha effettivamente messo insieme una playlist consigliata.

a) 4 minuti di musica edificante (a scelta dell’utente) per sentirsi felici;

b) 16 minuti di musica rilassante (a scelta dell’utente) per sentirsi rilassati;

c) 16 minuti di musica (a scelta dell’utente) per superare la tristezza;

d) 15 minuti di musica motivante (a scelta dell’utente) per aiutare la concentrazione;

e) 17 minuti di musica (a scelta dell’utente) per aiutare a gestire la rabbia.

I risultati dello studio

Delle oltre 7.500 persone studiate, il 90% ha dichiarato di usare la musica per rilassarsi e l’82% la ascolta per sentirsi felice. Quasi la metà degli intervistati ha visto la musica come un modo per superare la tristezza, con il 28% che l’ha usata anche come un modo per gestire la rabbia. Un terzo dei partecipanti ha scoperto che la musica contribuisce a migliorare il loro livello di concentrazione.

I ricercatori hanno anche scoperto che 11 minuti di ascolto possono già avere un impatto positivo. Tuttavia, anche solo cinque minuti di musica possono aiutare a migliorare l’umore. “Dedicare ogni giorno del tempo all’ascolto di musica che scatena emozioni diverse può avere un impatto estremamente positivo sul nostro benessere. Ascoltare canzoni felici aumenta il flusso di sangue alle aree del cervello associate alla ricompensa, e diminuisce il flusso all’amigdala, la parte del cervello associata alla paura”, ha commentato la fondatrice di BAST, Lyz Cooper.

Le canzoni migliori

Lo studio ha scoperto che la musica pop è quella che più probabilmente induce felicità, con i brani di Pharrell Williams (“Happy”), Ariana Grande (“God is a woman”), Ed Sheeran (“Sing”) e Little Mix (“Salute”). Oltre ai classici degli Abba (“Dancing Queen”), Bob Marley (“Jammin”) e Queen (“Don’t Stop Me Now”) preferiti dagli intervistati. La musica classica di Beethoven, Pachelbel, Mozart e Bocelli è stata considerata la più rilassante e la migliore per la concentrazione. Anche le canzoni di Simon&Garfunkel, Adele, Ed Sheeran, Pink Floyd e Fleetwood Mac sono entrate nella categoria relax. Pink e Jean-Michel Jarre sono invece nella lista dei migliori per la concentrazione.

Il rock e il metal sono stati i generi preferiti dagli ascoltatori che volevano combattere la rabbia. I brani di AC/DC (“Highway to Hell”), Rammstein (“Du Hast”), Metallica (“Enter Sandman”), Linkin Park (“In the End”) e Nirvana (“Smells Like Teen Spirit”) sono stati infatti nominati dai partecipanti. Elton John, Bon Jovi, Bob Marley, Christina Aguilera, Johnny Cash, Queen, Whitney Houston e Leonard Cohen sono risultati essere gli artisti preferiti dagli ascoltatori per superare la tristezza.