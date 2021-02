Dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano è nato nel 2017 il Banco BPM. Società che oggi conta 25.000 dipendenti, 1.700 filiali sparse in tutta la Penisola e circa quattro milioni di clienti. Il Gruppo Banco BPM ha reso noto in un recente comunicato stampa quali sono le novità previste per il 2021.

Tra queste, una in particolare merita una menzione a parte: 750 posti di lavoro in arrivo in Banco BPM. Vediamo cosa precisa il comunicato stampa.

Al via il ricambio

Il comunicato risale al 30 dicembre 2020. In esso si informa che la Banca ha raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali Aziendali circa la gestione delle uscite volontarie.

Infatti, oggetto dell’accordo è “l’accompagnamento alla pensione di 1.500 persone, su base volontaria, anche attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà”. Per questo motivo Banco BPM si appresta ad assumere nuovo personale nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023. 750 posti di lavoro in arrivo in Banco BPM per dare il via al ricambio generazionale.

Ma non è tutto. La nota specifica che l’istituto di credito prevede di razionalizzare la propria rete commerciale sul territorio. Pertanto, chiarisce che entro il primo semestre del 2021 saranno chiuse all’incirca 300 filiali bancarie in tutta Italia.

Inoltrare le candidature

Le figure in uscita sono prevalentemente impiegati e addetti agli sportelli con competenze in ambito contabile. Dunque, coloro che intendono essere maggiormente competitivi nella selezione dovrebbero avere una formazione economica. Preferibile la laurea, ma si può inoltrare la propria candidatura spontanea (qui il link) anche se in possesso del diploma.

Chi sta cercando in particolare Banco BPM? La risposta la si può leggere nella sezione “lavora con noi” del sito. I destinatari sono soprattutto i giovani che “siano pronti a mettersi in discussione, intraprendendo percorsi formativi strutturati e personalizzati, utilizzando l’ampio ventaglio di strumenti a disposizione e accettino continue sfide per la propria crescita umana e professionale”.

