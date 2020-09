750 miliardi sono pochi, anzi troppo pochi

I tanto attesi fondi europei per la crisi coronavirus per 750 miliardi del Recovery Fund sono davvero pochi, tanto da poter essere definiti una vera e propria miseria. Nessuno si è ancora reso conto della gravità finanziaria ed economica causata dai vari lockdown europei.

Migliaia di imprese sono già prossime alla chiusura e purtroppo i burocrati non se ne rendono conto.

Le satrapie burocratiche super pagate sono inadeguate a prendere le decisioni importanti e con la rapidità che la grave situazione economica impone.

L’Europa non si riprenderà così velocemente. In Italia ci sarà un vero e proprio cimitero di società ed imprese di piccole e medie dimensioni.

Inoltre questi strabilianti fondi arriveranno forse e non prima del luglio 2021 se non dopo. Saranno soggetti a vincoli e legati a progetti con regole e stampo europeo.

Una vera strage di imprese piccole e medie

Secondo alcuni recenti studi di società di ricerca economica, almeno 1/5 delle aziende campionate avranno un capitale netto negativo entro 12 mesi, conseguentemente molte dovranno fallire.

Gli istituti di credito dovranno affrontare le insolvenze di credito di massa, quando cesseranno gli aiuti statali per Covid-19.

Perdite bancarie enormi nei loro bilanci nel prossimo futuro

Le perdite bancarie saranno enormi ed in particolare la situazione sarà molto grave per le banche italiane che non hanno ancora risolto i loro problemi legati ai crediti deteriorati e alle mancate ristrutturazioni.

Quindi il corso dei titoli bancari già enormemente eroso dalla grave crisi finanziaria si abbasserà ancora se non crollerà addirittura.

Il rapporto Debito/PIL in Italia sarà molto vicino a 160 e se per adesso lo spread con i Bund tedeschi si mantiene basso non è detto che questo sia una rapporto stabile nel tempo nonostante gli acquisti di titoli da parte della BCE.

Nei palazzi del potere di Bruxelles si vive come nella reggia di Versailles prima del 1789, il prezzo da pagare non sarà messo nel conto dei funzionari ma dei singoli cittadini europei

750 Miliardi sono pochi. Ma tutto questo perché?

Perché alcuni Paesi europei hanno delle concezioni troppo vecchie in materia di finanza e i loro dirigenti hanno una sola paura: l’inflazione.

La stabilità dei prezzi è il loro dogma.

In una Europa che stenta a crescere, e in una Italia il cui PIL cresce solo dello 0 virgola, l’unica manovra economica e finanziaria adeguata è pompare soldi nell’economia reale e dimenticare, almeno nel breve periodo economico, quella finanziaria.

Per concludere, 750 Miliardi sono pochi e solo se cresce l’economia reale, nel futuro si potranno ripianare i debiti pubblici fatti nel periodo più buio per l’Europa.

