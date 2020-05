L’avere più soldi in tasca passa sicuramente per l’aumento delle ore di lavoro. O comunque dall’accrescere la c.d. produttività: avere il massimo con il minimo delle energie spese. Tutto ciò però a patto di dare una sforbiciata alle spese inutili. Vediamo adesso 7 strategie per avere più soldi in tasca e vivere sereni. Dove scopriremo la gioia di vivere non: con meno, ma: con il giusto. E coniugare in tal modo serenità interiore e sana gestione delle nostre casse.

Prime 3 regole per risparmiare e quindi accumulare

Giorno a zero spesa . Si tratta di fissare sul calendario 1 giorno al mese (o alla settimana per i più volenterosi) in cui a priori sappiamo che non spenderemo niente. Si tratta di una sfida personale, con se stessi, particolarmente difficile, ma che ci eviterà sicuramente tante inutili spese. Ma ripagarci in compenso di tante belle soddisfazioni.

L’interesse composto . Se Albert Einstein lo definiva l’ottava meraviglia del mondo, dei motivi validi ci saranno. In cosa consiste? Nel mettere a far fruttare i soldi già risparmiati. L’interesse composto fa maturare interessi sugli interessi che abbiamo già conseguito in passato. Può sembrare fantascienza, ma sulle somme di una certa consistenza fa una grossa differenza.

Comprare a rate . È semplicemente una pessima abitudine di molti italiani. Che non hanno i soldi e “s’ingegnano” per come averne meno. Il pagare a rate in realtà fa solo pagare di più quello che abbiamo deciso di comprare. Perché è solo una questione di pessima sensazione: pensiamo di pagare qualcosa di poco alla volta. In realtà lo andremo a pagare di più poiché abbiamo firmato per pagarlo di più (le commissioni e gli interessi per il prestito).

Altri segreti per risparmiare

Abiti economici . In realtà l’acquisto di abiti economici porta solo a …spendere di più! L’abitudine a ricorrere al c.d. fast-shopping porta a comprare capi d’abbigliamento decisamente economici ma anche di bassa/issima qualità. Che a stretto giro ci costringerà a ricomprare nuovi vestiti ma migliori dei precedenti.

L’uso del Bancomat . Si può risparmiare tanto usando il bancomat invece della carta di credito. Si evitano infatti tanti costi in commissioni che avranno il solo effetto finale di ridurre ulteriormente i nostri risparmi.

7 strategie per avere più soldi in tasca e vivere sereni

I costi bancari . Ogni anno la nostra banca può aggiornare il suo piano di costi: bonifici, eseguiti di Borsa, tassi sullo scoperto, etc. Ecco allora un valido motivo per leggere con attenzione quei fogli contenenti le condizioni che ogni anno il nostro istituto ci recapita. Costi e commissioni potrebbero infatti costituire delle spiacevoli sorprese che ci drenerebbero soldi col nostro consenso.