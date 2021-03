In questo periodo è molto difficile spostarsi in auto, anche solo per fare una breve gita fuori porta.

Tuttavia, presto si ritornerà alla normalità e quando la pandemia da Covid 19 sarà finalmente contenuta, si potrà di nuovo viaggiare, senza la paura del contagio o delle sanzioni amministrative.

C’è un problema, però, che affligge soprattutto i bambini, quando ci si sposta in macchina e che può causare disagi spiacevoli se non si prendono idonee precauzioni. Stiamo parlando della cosiddetta cinetosi, o più comunemente chiamata “mal d’auto”. In questa breve guida, sveleremo 7 rimedi efficaci da adottare quando si hanno bambini che soffrono di cinetosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cos’è la cinetosi

A tutti sarà capitato di avvertire nausea, sudorazione fredda, vertigini ed addirittura vomito, durante un viaggio in auto, o in qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Questa combinazione di sintomi prende il nome di cinetosi (o malessere da movimento). Solitamente si manifesta a causa di un’ipersensibilità del centro dell’equilibrio (labirinto), che si trova nell’orecchio interno.

Il disturbo viene avvertito, non solo in condizioni di movimento passivo, ma anche a seguito di movimenti rotatori del capo, o del corpo, e di stimoli visivi eccessivi.

Vedere un film in 3D, o giocare ai videogiochi in “virtual reality”, infatti, produce stimoli incongruenti rispetto al corpo (che è fermo). Di conseguenza si innescano conflitti tra i sistemi che regolano l’equilibrio nello spazio, e lo spazio stesso, generando i sintomi della cinetosi.

Ecco cosa fare

a) Partire possibilmente presto, o quando il bambino ha ancora sonno;

b) sistemare il bambino nel seggiolino, in modo che guardi fisso davanti a sé e non fuori dal finestrino laterale;

c) prima di partire, o durante il viaggio, evitare di somministrare bevande gassate, succhi di frutta o cibi fritti;

d) adottare una guida stabile e tranquilla, senza effettuare curve veloci o brusche frenate;

e) evitare di fumare in macchina e lasciare i finestrini semi aperti per far circolare l’aria;

f) evitare l’uso di giocattoli, videogiochi o di libri da leggere, poiché anche lo sguardo rivolto verso il basso può produrre l’insorgere del malessere.

In caso di comparsa dei sintomi, fermarsi quando si è in condizioni di sicurezza e far scendere il bambino, accompagnandolo a fare qualche passo e dei respiri profondi all’aria aperta.

Se questi 7 rimedi efficaci da adottare quando si hanno bambini che soffrono di cinetosi, non dovessero bastare, in commercio esistono compresse e gomme da masticare, utili a risolvere il problema.

In questi casi, però, è consigliato consultarsi prima con il proprio pediatra di fiducia.