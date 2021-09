Si parla sempre di moda femminile, di abiti lunghi e gioielli eleganti, come se gli uomini fossero esclusi dal mondo del fashion.

Sappiamo tutti che, di norma, le donne sono più inclini a parlare di abbigliamento e ad andare in giro per negozi. Lo shopping sfrenato, difatti, non è noto per essere una prerogativa maschile, ma ciò non toglie che anche i maschietti possano appassionarsi alla moda.

Abiti, camicie, cravatte e soprattutto giacche rendono l’outfit degli uomini elegante e raffinato. Abbiamo citato proprio la giacca, indumento immancabile sin da ragazzi e adatto ad ogni occasione. Ma esiste per caso un modo per indossarla al meglio ed essere sempre impeccabili? Certo che esiste, basta seguire alcune semplici regole di stile.

7 regole che ogni uomo dovrebbe conoscere per indossare la giacca in modo perfetto

La prima regola ha a che fare con la lunghezza di maniche e giacca: non troppo sopra e non troppo sotto i polsi. Allo stesso modo, meglio evitare modelli molto lunghi o, al contrario, molto corti, perché rischiano di accorciare o allungare la figura in modo sproporzionato.

La seconda regola ha a che fare con le sole maniche e, in particolare, con la cucitura, che dovrebbe essere dritta lungo tutto il braccio.

La terza regola riguarda il colletto o meglio, i colletti di giacca e camicia, preferibilmente allineati l’uno con l’altro.

Attenzione, poi, ad abbottonare la giacca correttamente, a seconda che sia doppio o monopetto. Specialmente in quest’ultimo caso, meglio chiudere solo il primo bottone, così da creare un effetto più armonioso e meno rigido.

Per non parlare delle tasche interne, da riempire solo di oggetti assolutamente essenziali, per evitare antiestetici rigonfiamenti sul petto.

Dettagli non indifferenti

Passiamo adesso alle ultime due regole, che però non hanno a che fare direttamente con la giacca, ma con il resto dell’abbigliamento. Infatti, se da un lato è importante indossare i pantaloni in vita poco sotto l’ombelico, dall’altro è preferibile usare una cravatta sottile.

Pantaloni a vita bassa rischierebbero di dare l’idea di disordine e trascuratezza, mentre una cravatta larga potrebbe coprire completamente la camicia. Gli esperti di stile consigliano di lasciare intravedere sempre una parte della camicia, segno di stile ed eleganza. Allo stesso tempo, una cravatta sottile sfina la figura e si sposa meglio con vari tipi di outfit.

Ecco le 7 regole che ogni uomo dovrebbe conoscere per indossare la giacca in modo perfetto, perché curare i dettagli è fondamentale per look formidabili.