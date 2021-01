Per ravvivare i capelli in modo completamente naturale ci sono 7 segreti da poter sfruttare senza ricorrere a prodotti estetici in vendita nei saloni di bellezza. Mantenere i capelli sani e forti è l’obiettivo di tutte le donne. Un contributo lo si può trovare negli alimenti che non sono solo da mangiare ma anche da sfruttare diversamente per ravvivare i capelli.

Molti elementi possono contribuire a rendere i capelli senza un tono, privi di espressione, che si spezzano o altro. Tra questi la causa più comune è il sole d’estate che combinato all’acqua di mare, secca il cuoio capelluto. Oppure l’umidità d’inverno che provoca l’apertura delle squame del capello causando l’effetto “elettrizzato”.

Ma anche un uso sbagliato dell’asciugacapelli, delle piastre, di uno shampoo o trattamento aggressivo e soprattutto una dieta poco equilibrata, si può modificare prestando particolare attenzione a questi 5 alimenti.

7 piccoli segreti da sfruttare subito per ravvivare i capelli in modo naturale

Un rimedio molto usato per i capelli spenti è la birra. Lasciare al sole per un’ora la birra, applicarla sui capelli puliti, lasciar agire per 15 minuti, sciacquare e utilizzare un balsamo.

Il miele è un alleato importare per la salute di pelle e capelli in quanto ha particolari proprietà incredibili che rendono i capelli da subito più setosi e luminosi. Basteranno solo 3 cucchiai di miele e un un bicchiere di acqua calda e lasciar in posa per 15 minuti per avere un effetto immediato dopo il risciacquo.

Anche il succo di limone può aiutare a rendere i capelli da subito luminosi. Basterà applicarlo insieme a un bicchiere di acqua calda e lasciar agire per 10 minuti, sciacquare e utilizzare un balsamo idratante.

L’incredibile effetto del caffè che viene utilizzato non solo come tinta naturale ma anche come riflessante che regala lucentezza. Applicandolo dopo aver lavato i capelli lasciato in posa per 15 minuti, sciacquare abbondantemente e applicare il balsamo idratante.

Anche la carota può rinforzare i capelli in un semplice gesto. Basterà prendere 2/3 carote, tritarle, fino a ottenere una purea e applicare dopo il lavaggio e coprire i capelli con della pellicola per alimenti. Lasciare in posa per 15 minuti, sciacquare e applicare il balsamo.

Per una maggiore forza e vitalità si può applicare l’avocado, avvolgendo i capelli nella pellicola per alimenti e lasciando in posa per circa 20 minuti.

Eccezionale e inaspettato l’effetto luminoso applicando una noce di maionese sui capelli bagnati per circa 10 minuti. L’effetto finale non sarà solo luminoso, ma i capelli appariranno nutriti e sani.