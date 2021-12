Sono le persone che la indossano a determinare se una moda spopolerà o meno. È un po’ come se una tendenza fosse direttamente proporzionale al numero di persone che la rende popolare. Ma la moda è anche un modo strettamente personale e soggettivo di esprimere la propria personalità.

Negli ultimi tempi, stiamo assistendo al ritorno di questo modello di stivale spartano e grintoso che aveva spopolato nell’anno 2020. Inoltre, conquista sempre più donne anche questo popolarissimo capospalla che non è né un trench né un piumino. Le nuovissime tendenze della prossima stagione, però, non appartengono né alla prima né alla seconda categoria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi, ecco subito 7 must dell’inverno che è impossibile perdersi e non si tratta dei soliti stivali o cappotti, come qualcuno potrebbe pensare.

Come vestire caldi senza rinunciare a neanche un pizzico di stile

Raccoglie un numero sempre maggiori di consensi il soprabito double face. Se la fodera interna è ricoperta di caldissimo peluche, quella interna può presentare un effetto pelle o un vinile lucido. Insomma, questo modello è una vera forza perché consente di avere 2 capi al prezzo di uno e di scegliere giorno per giorno quale indossare.

Altra caldissima tendenza è anche la borsa a spalla in lana, dalla forma allungata e con il manico il pelle. Al centro è possibile vedere una fibbia in pelle in tinta con il manico. Questa borsa è talmente calda e morbida che viene voglia di accarezzarla.

Direttamente dagli anni ’70 ritornano i pantaloni a vita alta e leggermente a campana, ma questa volta in velluto a coste. Si tratta di un materiale caldo e il modello e la particolarissima lavorazione sfinano e allungano pure molto la figura.

Gli incredibili 7 must dell’inverno che è impossibile perdersi e non si tratta dei soliti stivali o cappotti

In fatto di accessori, acquista sempre più fama anche l’anello a fascia. Si tratta di una sorta di anello dal taglio maschile, che però è reso più femminile tramite l’utilizzo di brillantini e colori come l’oro.

Altra tendenza indiscutibile è la borsa a secchiello in velluto. Il manico è a catena e consente di portare la borsa anche a tracolla.

Dopo aver visto spopolare il cappotto in bouclé o in sandali in questo tessuto, alcuni stilisti propongono anche gli shorts in bouclé. Questi sono bellissimi con un paio di calze scure e velate.

Per look più formali o da ufficio, spopola pure la camicia con collo a sciarpa, con fiocco da annodare proprio attorno al viso.

Approfondimento

Altro che tacchi e mocassini, ecco qualche possibile stivale grintoso e alla moda su cui investire subito.