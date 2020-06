7 magnifici motivi per cui bisogna mangiare il radicchio rosso.

Da cibo dei poveri ad alimento ricercato, non solo in cucina, ma anche per la salute. Il radicchio rosso, che trova il suo habitat ideale nel Veneto, è un tipo di cicoria particolarmente consigliato a chi abbia bisogno di vitamine e ferro. Ne esistono 4 diverse qualità: quello di Castelfranco Veneto, quello di Treviso, quello di Chioggia e quello veronese. Varia per tonalità, forma delle foglie e sapore, ma i benefici sono uguali per tutti quanti. Ecco infatti 7 magnifici motivi per cui bisogna mangiare il radicchio rosso.

Tante le sue virtù da seguire per stare meglio

Grazie ai suoi preziosi contenuti, il radicchio è fondamentale per:

– Favorire la digestione e combattere la flatulenza

– Combattere l’osteoporosi

– Aiutare il fegato

– Contrastare i radicali liberi

– Abbassare il colesterolo

– Ridurre l’indice glicemico e prevenire il diabete

– Contrastare la stitichezza e riavviare il transito intestinale

I suoi valori nutrizionali

Composto per la quasi totalità di acqua, ben il 94%, è leggerissimo, ma allo stesso tempo ricco di sali minerali, vitamine e carotenoidi. Nello specifico il radicchio rosso apporta:

– Acqua

– Proteine

– Carboidrati

– Fibre

– Appena lo 0,1% di grassi

100 grammi hanno appena 23 chilocalorie, un vero patrimonio salutare.

Perché fa bene assumerlo

Una terrina equivale quindi ad arricchire il nostro fisico di nutrienti preziosi, 7 magnifici motivi per cui bisogna mangiare il radicchio rosso. Particolarmente indicato per gli anziani, in quanto il calcio e il ferro in esso contenuti, prevengono l’osteoporosi, ossia la decalcificazione ossea. La sua amarezza non tragga in inganno, perché, come tutte le cicorie, favorisce la digestione e libera l’intestino dai gas intestinali. Per chi soffre di glicemia alta, mangiarlo prima dei pasti, vuol dire formare una vera e propria diga all’innalzamento glicemico. Un ulteriore, grande, vantaggio dato dal consumo di radicchio.