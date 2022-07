Il sole e la spiaggia fanno venire fame, quindi per evitare di mangiare snack non salutari, dovremmo portare abbastanza spuntini sani con noi. Prepariamo il costume, il telo mare, la borsa, l’ombrellone e non dimentichiamo gli snack! Dopotutto, cosa sarebbe una giornata al mare senza gli snack giusti?

Invece di andare al chiosco più vicino per gettarsi a capofitto su una porzione di patatine fritte, è meglio portare con noi sane merende. In questo modo eviteremo calorie inutili senza restare affamati.

7 idee sane e gustose per spuntini da portare al mare, per restare leggeri e non appesantirsi

Soprattutto in estate, il cibo non dovrebbe mettere a dura prova il nostro corpo, deve solo nutrirlo. I cibi grassi e ricchi di zuccheri sono da evitare quando fa caldo e difficili da digerire.

Quindi abbandoniamo l’idea di portare con noi biscotti al burro, salsicce, patatine e così via. Dovremmo scegliere cibi facili da digerire e che forniscano nutrienti importanti.

Gli snack per la spiaggia non devono essere solo leggeri, sani e gustosi, ma idealmente anche facili da preparare.

Una prima scelta sono i frutti ricchi di acqua per l’idratazione

I frutti dolci come meloni, ciliegie, pesche o ananas hanno il sapore dell’estate e sono ricchi di vitamine. Inoltre, le varietà di frutta ricche di acqua, in particolare l’anguria, sono ottime per l’equilibrio dei liquidi e hanno anche potere saziante.

L’anguria, per esempio, può essere tagliata a pezzi e portata via in una scatola fresca. Se invece è piccola, si può tagliare in due e mangiare con un cucchiaio. per conservarla e fare in modo che duri a lungo bisogna prendere alcune accortezze.

Ci sono poi le barrette salutari. Le barrette di noci e frutta secca forniscono energia rapida sotto forma di fruttosio e acidi grassi sani. Tuttavia, affinché siano davvero sane dovremmo assicurarci che siano il più pulite possibile, cioè senza additivi e zucchero aggiunto.

Le barrette proteiche si possono acquistare al supermercato o in qualsiasi farmacia.

Ottima idea potrebbero essere i bastoncini vegetariani da sgranocchiare. Carote, cavolo rapa, peperoni e cetrioli, sono perfetti per uno spuntino sulla spiaggia. Le verdure forniscono pochissime calorie, ma secondo gli studi contengono molte vitamine e antiossidanti che hanno effetti di protezione cellulare.

Per ravvivarle possono essere combinate con varie salse come hummus o quark alle erbe.

Ci sono, poi, i muffin dietetici. I muffin possono essere una sana merenda se si elimina lo zucchero. La pastella è composta da farina d’avena, banane, lievito in polvere e alcuni frutti di bosco.

Se invece ci piacciono salati, alla frutta possiamo sostituire le verdure che più ci piacciono.

Altre idee per spuntini da spiaggia

Tra le 7 idee sane e gustose per spuntini da portare al mare, ce ne sono altre tre, vediamole. Insalate sostanziose da portare in spiaggia a base di cous cous, bulgur, riso o noodles. Potremmo usare anche gli avanzi del giorno prima.

Sono ottime anche le insalate di legumi, per esempio ceci, pomodori a pezzetti, basilico, olio, olive snocciolate, tonno, cipolla e l’insalata è pronta. Involtini dell’ultimo minuto preparati con petto di tacchino magro o del tofu affumicato. Potremmo aggiungere alcune verdure crude, crema di formaggio, hummus, erbe fresche o crescione.

Cracker e gallette soddisfano le voglie salate. Per tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa di salato da sgranocchiare, cracker sani (magari senza lievito) e gallette di riso o di mais, sono la cosa giusta.

Lettura consigliata

Frittelle di zucchine vegane, sane e deliziose, ricetta semplice e gustosa per una cena in famiglia