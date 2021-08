Decisamente insolita e rivoluzionaria, questa mini serie tv in streaming su Amazon Prime dal 25 giugno. Sta conquistando critica e pubblico per la semplicità del racconto e nello stesso tempo per la complessità delle tematiche.

“Solos”, scritto e diretto da David Well, è un racconto in 7 puntate che racconta la complessità dei sentimenti umani in chiave futuristica. O meglio, i sentimenti vissuti da 7 personaggi “ingabbiati” che attraverso la tecnologia scoprono la profonda connessione fra gli uomini. Viaggi nel tempo e fantascienza sono lo scenario delle storie.

Le “gabbie” non sono solo metaforiche ma sono anche luoghi fisici ben specifici, una casa, una stanza o una spiaggia in cui gli attori sono protagonisti pressoché assoluti. Solos è un termine spagnolo che indica “da solo” e infatti i personaggi in ogni puntata iniziano un monologo, un assolo appunto. Ogni episodio comincia con una domanda che sarà il tema trattato.

7 episodi per 7 viaggi nel tempo in una strepitosa serie tv su Amazon

I 7 personaggi sono interpretati da grandi attori che danno prova del loro talento. Nella prima puntata una strepitosa Anne Hathaway, famosa per “Il diavolo veste Prada”, vuole disperatamente scappare nel futuro per salvarsi da una situazione dolorosa e finisce col dialogare con la sé stessa del passato e del futuro.

Helen Mirren, interpreta Peg, che lancia un disperato grido nello spazio per denunciare l’invisibilità della vecchiaia.

Mentre il tema della memoria viene trattato nell’episodio che vede Morgan Freeman che interpreta Stuart.

Una pandemia imprigiona in un lockdown infinito Sasha che si spinge ad uscire dalla propria futuristica abitazione dopo vent’anni.

Perché guardare Solos

La critica definisce questa serie “un pugno nello stomaco”. Il superamento dei limiti spazio temporali per parlare di memoria, di vita e di morte, di dolore ma anche d’amore. È un amore disperato quello di Tom che si serve di una copia di sé stesso per non lasciare soli mogli e figli alla sua morte.

Si parla molto di solitudine ma anche della profonda connessione che accomuna gli esseri umani anche per mezzo della tecnologia. Da vedere assolutamente i 7 episodi per 7 viaggi nel tempo in una strepitosa serie tv su Amazon che stupirà per la profonda lettura dell’animo umano.