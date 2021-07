Non sempre siamo coscienti che il nostro stile di vita non è dei migliori e potrebbe portarci a delle situazioni difficili. E se le cose vanno bene nella vita, a volte noi stessi facciamo qualcosa che la peggiora. Ecco allora 7 cose che rovinano la nostra vita e 7 che la ricostruiscono perfettamente.

L’alimentazione

A primo posto va sicuramente messa la cattiva alimentazione. Nella nostra società sono spesso le cattive abitudini alimentari che causano problemi di salute. E cattiva salute, significa cattiva vita. Oggi i medici concordano che per avere un’alimentazione positiva, bisogna orientarsi verso questo tipo di alimenti: cereali integrali, frutta e verdura, pesce, ecc..

La sedentarietà

Oggi molte persone passano gran parte del tempo a casa o in ufficio, incollati allo schermo del computer. La staticità porta all’inattività fisica che è un’altra causa della cattiva salute. Un’attività fisica blanda ma quotidiana, come il passeggiare per 30 minuti, sicuramente aiuta l’organismo a ritrovare il suo equilibrio.

L’inquinamento

La nostra salute a volte ha a che fare con cause che non dipendono dalla nostra volontà. Certamente chi abita nelle grandi città subisce l’inquinamento che vi si trova. Se si vuole rispristinare la buona salute, certamente bisogna far respirare aria pura ai polmoni e uscire ogni tanto dal soffocante inquinamento.

Lo stress

Se non è stress fisico a causa di un superlavoro, certamente si parla stress psicologico, che per certi versi è peggiore. Tensioni che si accumulano sul lavoro o nella vita familiare e sociale, portano a star male anche fisicamente. Possiamo compensare queste tensioni con l’arte, il riposo, la meditazione e le tecniche di rilassamento.

Le cattive abitudini. 7 cose che rovinano la nostra vita e 7 che la ricostruiscono perfettamente

Possono essere il tabacco, la droga, l’alcol che introducono tossine nel nostro corpo e nella nostra mente, creando facilmente delle dipendenze. Bisogna ritrovare il rispetto prima di tutto per sé stessi, la giusta misura nella vita attraverso l’equilibrio.

La fatica

Troppo lavoro e troppi impegni portano allo stress fisico. Soprattutto la mancanza sufficiente di sonno pone le basi dell’insorgere di alcuni problemi di salute. Dormire 8 ore per notte diventa un imperativo da seguire nella nostra società.

L’isolamento

A volte il passare molto tempo sul computer, la sedentarietà e l’abuso di sostanze alcoliche, crea l’isolamento sociale. Gli incontri si diradano, le amicizie s’indeboliscono e ci si chiude in sé stessi. Bisogna recuperare le relazioni umane e il contatto con la natura e gli animali.

Per rimettere l’ago della bilancia nella giusta posizione, seguiamo sempre questi consigli pratici e fattibili.