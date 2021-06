Con il caldo che inizia a farsi sentire ci sono dei prodotti che solitamente possono essere conservati anche a temperatura ambiente. Se la colonnina di mercurio inizia a superare i 20° occorre spostare dalla dispensa, dall’armadietto del bagno o dallo scaffale del garage, questi oggetti.

7 cose che in estate sarebbe meglio tenere in frigorifero o addirittura in freezer

Scopriamo, di seguito, questi sette oggetti che con il sopraggiungere del caldo estivo andrebbero meglio tenuti in frigo o persino nel freezer.

I rossetti e il fondotinta

I rossetti contengono diversi oli che in estate, a temperatura ambiente, se particolarmente elevata tendono a rovinarsi. Ecco perchè tenere i rossetti in frigorifero ne evita proprio il deterioramento. Lo stesso vale per il fondotinta, in crema o liquido.

Le candele

La cera delle candele, se fredda, si consuma e brucia molto più lentamente. Possiamo addirittura scegliere se riporre le candele in frigorifero o freezer, per farle durare ancora di più.

La colla

Solitamente vale solo per la colla cianoacrilica (l’attaccatutto) ma in estate, prima dell’uso, anche altri collanti devono essere riposti in frigorifero. Ad esempio, la colla vinilica diventa troppo liquida se conservata a temperatura sostenuta.

I collant

Solitamente d’estate non si indossano i collant ma ci sono delle occasioni in cui vanno indossati, ad esempio la celebrazione di un matrimonio. In questo caso meglio conservare i collant in frigorifero per un effetto rinfrescante e tonico per i capillari ma anche per preservarne le smagliature.

Il freddo, infatti, fa miracoli per la durata dei collant senza rotture e smagliature!

Le sementi

Se abbiamo avanzato qualche bustina di sementi dobbiamo conservarle in luogo fresco ed asciutto per non farle germogliare. Se non abbiamo un tale luogo in casa perché anche il garage è rovente, meglio conservarle nel frigorifero per il prossimo anno.

Il contorno occhi

La crema o il gel contorno occhi si può conservare in frigorifero per un effetto tensore potenziato delle occhiaie e delle borse.

La pellicola per alimenti

Quante volte siamo letteralmente impazziti per trovare il capo della pellicola per alimenti e soprattutto quante volte non riusciamo a tirarla uniformemente?

Ebbene, lasciando la pellicola per alimenti in frigorifero, riusciremo a maneggiarla agevolmente e a tagliarla con l’apposita taglierina apposta sulla confezione.

Naturalmente avremo cure di riporre questi oggetti nelle giuste posizioni del frigorifero in buste chiuse per evitare la contaminazione del cibo.

Ad esempio, la colla si dovrà riporre nello sportello sulla porta. Stessa cosa vale naturalmente per i cosmetici.

Ecco allora quali sono le 7 cose che in estate sarebbe meglio tenere in frigorifero o addirittura in freezer! Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa ha spiegato perché anche la farina andrebbe conservata in freezer.