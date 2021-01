Se una volta sputare era un fatto abbastanza comune, oggi al contrario è considerato un gesto riprovevole. In ogni caso nel passato fu inventata perfino una sorta di portacenere per saliva, chiamata la “sputacchiera”. Erano in molti a consumare sia il tabacco da fiuto che quello per masticare. Per evitare che le persone sputassero di continuo in strada, sia i locali pubblici che quelli privati, come peraltro anche le strade, ne erano forniti. Ecco allora qualche curiosità e in particolare 7 cose che assolutamente non ci saremmo mai aspettati sullo sputo.

Sputare

La tribù dei Masai in Africa usa lo sputo come segno di saluto. Quando ci si incontra per strada si sputa nella direzione della persona che si vuol salutare, ed è un segno augurale. Anche il padre per benedire la figlia che si sposa, le sputa addosso.

L’olio bollente

Gli antichi “panellari” palermitani, che friggevano le “panelle” in strada, per testare se l’olio avesse raggiunto il giusto grado di temperatura, sputavano nella padella.

Non sputare in cielo

A Napoli si dice “Non sputare in cielo che in faccia ti torna”. Questo proverbio significa che non bisogna mai parlar male delle cose sacre, altrimenti questa malignità si trasforma come un boomerang verso il maldicente.

Lo sputo scaccia il malocchio

In Sardegna anticamente se qualcuno osservava un bambino in malvolere, subito la mamma sputava in faccia al bambino per scacciare il malocchio. Questa tradizione antica viene trasmessa probabilmente dai coloni Greci. Anticamente in Grecia era abitudine accarezzare i bambini e sputare ripetendo per 3 volte “Ftu”, un gesto che scacciava la malasorte.

Forse il fatto che lo sputo potesse proteggere dalle forze oscure è dovuto al racconto della Bibbia, dove si narra che Dio creò l’uomo sputando su della terra per impastarla. Lo sputo perciò è legato al potere divino.

Non più sangue ma saliva. 7 cose che assolutamente non ci saremmo mai aspettati sullo sputo

Negli Stati Uniti risulta dagli studi fatti sulla saliva che questa contiene ben 1.116 proteine, e tutte identificate e analizzate. Questo grazie al lavoro del Centro per la ricerca interdisciplinare sulle bioscienze salivari della Johns Hopkins University a cura di Douglas A. Granger. Questa scoperta sicuramente porterà a rivoluzionare gli esami del sangue. Il prelievo sanguigno sarà probabilmente sostituito con uno sputo.

Una crema per calzature

Lo sputo sembra il metodo migliore per lucidare le scarpe. La saliva infatti è ricca di enzimi che agiscono sulla crema, stesa in precedenza. Questa si scioglie meglio con la saliva e penetra meglio nella pelle delle calzature. Si clicchi sul link per approfondire.

L’oceano e il poker

“Sputo nell’oceano” non è un nuovo sport con chissà quali fini ambientalisti o meno. Si tratta di un’espressione con cui si indica una variante al gioco del poker, in cui tutti i giocatori hanno una carta in comune.

Abbiamo così visto 7 cose che assolutamente non ci saremmo mai aspettati sullo sputo, un gesto in voga nel passato, ma meno oggi. Tra l’altro sputare ripetutamente su un oggetto o una persona in Italia, può essere considerato reato.