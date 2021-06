Coltivare cibo in giardino è possibile senza trasformarlo in un orto. Ci sono 7 bellissimi cibi da piantare in giardino o nei vasi di casa che renderanno il balcone colorato e un valido alleato per la cucina. Sono facili da trovare, alcuni si possono acquistare al supermercato.

Si può iniziare ornando il proprio giardino o balcone con l’erba cipollina che ha uno splendido fiore a forma di palla di colore viola brillante. Dell’erba cipollina in cucina non si butta niente, sia il fiore che le foglie sono commestibili e possono essere utilizzati in tantissimi piatti: frittate, zuppe, per aromatizzare burro e formaggi cremosi. Anche il timo e il rosmarino arricchiscono il giardino o il balcone e sono utili in cucina in tantissime pietanze.

Fiori commestibili: viola tricolore e lavanda

Piantare fiori commestibili come, ad esempio, la viola tricolore (calendula o fiordalisi) è commestibile e fiorisce rallegrando l’ambiente per tutta l’estate.

Consigliata anche la lavanda dal profumo inconfondibile, spesso utilizzata per aromatizzare budini oppure nella pasta frolla.

La bietola

La bietola è una verdura a foglie larghe con bellissimi steli. Ci sono molte varietà con steli di colore diverso. La bietola può essere utilizzata in cucina come gli spinaci. Facile da coltivare è un alimento sano. Inoltre, tagliando le foglie grandi continuerà a produrre nuove foglie.

I nasturzi

Sono dei fiori molto belli con petali rossi e gialli. Ideali per creare un’insalata utilizzando anche i baccelli. Il loro colore rallegrerà l’ambiente e anche le pietanze perché si possono aggiungere a molti piatti donando un tocco di fantasia. Ottimo da preparare è anche il pesto di nasturzi.

I carciofi

I carciofi hanno una bellezza unica, ci sono molte varietà e sono ricchi di proprietà benefiche. Del carciofo non si butta niente, utilizzato per cucinare favolosi risotti, pasta, abbinata alla carne o anche da soli (fritti, bolliti o al forno). La pianta di carciofo è perenne, questo significa che tornerà ogni anno con un favoloso raccolto.

Le fragole

Le fragole con i loro fiori bianchi sono accattivanti, belle e deliziose. Utilizzate per la marmellata, per gustose macedonie, per dolci e consumate anche da sole con zucchero e limone.

Pomodori

Coltivare i pomodori è molto semplice e il fiore delicato e grazioso. Attenzione, il pomodoro è commestibile ma il suo fiore no. I pomodori possono essere utilizzati in svariati modi sia freschi che sottoposti a cottura.