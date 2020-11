Ogni italiano non può sottrarsi al piacere della tavola. Spesso, i nostri comportamenti non sono dei migliori e successivamente paghiamo dazio. Perciò, è necessario rivederli quando ci sediamo a tavola. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano 7 azioni da non fare durante la giornata.

Infatti, il primo passo per avere una strepitosa forma è saper calibrare bene il cibo da introdurre nel nostro organismo. Nonostante i tanti sforzi profusi, il tanto risultato atteso tarda ad arrivare. Ci domandiamo perché il peso non cala, oppure ci rendiamo conto di una digestione lenta e difficoltosa. Purtroppo, queste spie sono segnali di allarme che non mangiamo correttamente. Di conseguenza, per superare l’empasse, prendiamo carta e penna e appuntiamo 7 azioni da non fare durante la giornata.

Mai saltare i pasti

Una brutta abitudine di molti è saltare i pasti. La colpa si dà a ritmi di lavoro e di vita. In quel momento stiamo danneggiando noi stessi. Saltare un pasto non vuol dire perdere peso. Anzi, il nostro corpo ha un calo glicemico e una caduta di energia che il metabolismo accusa. Conseguenza, arrivare affamati al pasto successivo e una volta seduti a tavola fare di male in peggio.

Spesso abbiamo ascoltato di mangiare spesso durante l’arco della giornata. Merende e spuntini vanno bene ma attenzione a cosa si mangia. Infatti mangiare patatine o merendine confezionate, bere alcolici non hanno sicuramente effetti benefici.

Errore escludere degli alimenti

La terza cosa da non fare è escludere alimenti. Bisogna mangiare sempre un po’ di tutto in modo da equilibrare i valori nutrizionali. Alcuni alimenti vanno tolti solo nel caso in cui si è intolleranti o allergici.

Il quarto passo è non esagerare con i sostituti dello zucchero. Edulcoranti tipo aspartame e saccarina, dolcificanti naturali creano comunque picchi glicemici, oltre ad avere controindicazioni se assunti in grande quantità.

Attenzione alle bibite

Per rimanere a tema, al bando l’uso di succhi di frutta in modo ricorrente. Queste bibite hanno importanti quantità di zuccheri e conservanti. Meglio dare un’occhiata all’etichetta per rendersene conto e in quel caso preferire quelli 100% frutta.

Inoltre il sesto passo da non fare è di eliminare totalmente i carboidrati. Questi hanno una funzione importante per il corpo perché mantengono in equilibrio la motilità intestinale, saziano e hanno nutrienti benefici. Semmai vanno scelti con maggiore attenzione i prodotti: meglio carboidrati integrali e biologici rispetto a carboidrati raffinati. Inoltre, meglio mettere al bando troppi cibi acidificanti. Ci vuole una via di mezzo tra cibi acidificanti e alcalini. Per stare bene queste sono 7 azioni da non fare durante la giornata.